Moderna - MRNA: Impfstoff-Aktie mit mega-starkem Comeback!

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mrRNA-Impfstoffe gegen Krebs, Grippe & RSV bei Moderna in der Pipeline! Neue Rallye trotz US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy?

Moderna (MRNA) - ISIN US60770K1079

Rückblick: Die lange in der Versenkung verschwundene Moderna-Aktie ist mit einem Breakout-Setup auf die Long-Watchlist zurückgekehrt. Das Wertpapier hat seinen Kurs in den vergangenen sechs Monaten verdoppelt und befindet sich in einem Aufwärtstrend. Auch die starke Kerze vom gestrigen Dienstag sendet ein bullisches Signal.

Moderna-Aktie: Chart vom 14.04.2026, Kürzel: MRNA Kurs: 52.84 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die aktuellen Studiendaten sind vielversprechend und die mRNA-Technologie könnte völlig neue Therapieansätze für viele Krankheiten liefern. Die letzten fünf Tageskerzen markieren unsere Risikospanne. Kursziel ist das Hoch vom 4. März.

Mögliches bärisches Szenario

US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy ist als Impfgegner bekannt. So ist durchaus mit regulatorischen Hürden zu rechnen, die die Kursentwicklung der Moderna-Aktie ausbremsen könnten.

Meinung

Moderna lieferte in den Corona-Jahren 2021 und 2022 ordentliche Gewinne ab, in den Folgejahren aber Verluste. Dies spiegelt sich auch im Chartbild wider, das aufzeigt, dass es seit dem Allzeithoch vom Oktober 2021 knapp unter 500 USD deutliche Abverkaufswellen gab. Die Aktie könnte durch neue mRNA-Daten zu Grippe- und RSV-Impfstoffen frischen Auftrieb erhalten, da Studien vielversprechende Wirksamkeit und Immunreaktionen zeigen und damit die Abhängigkeit vom COVID-19-Geschäft weiter reduziert wird. Auch gegen Krebs hat das Unternehmen vielversprechende Kandidaten in der Pipeline. Kombinierte Impfstoffe könnten zusätzliche Marktchancen eröffnen, auch wenn regulatorische Unsicherheiten und kommerzielle Risiken bestehen bleiben und der Erfolg stark davon abhängt, ob sich die neuen Produkte gegenüber etablierter Konkurrenz durchsetzen können.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 20.87 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 286.27 Millionen USD

Meine Meinung zu Moderna ist bullisch.

Quellennachweis: https://simplywall.st/community/narratives/us/pharmaceuticals-biotech/nasdaq-mrna/moderna/jmvlf5yk-oncology-advancements-and-evolving-policy-will-shape-recovery-amid-regulatory-shifts, https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/moderna-impfstoff-spikevax-von-pandemie-held-zu-neuen-impfhoffnungen/69149693

Veröffentlichungsdatum: 15.04.2026

Autor: Thomas Canali

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