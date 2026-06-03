Neue CAR-T-Erfolge bei Autoimmunerkrankungen: Warum Lösungen für Zelltherapien vor dem nächsten Wachstumsschub stehen könnten

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Die Zelltherapie-Branche erlebt derzeit eine bemerkenswerte Entwicklung. Was vor wenigen Jahren fast ausschließlich mit der Behandlung bestimmter Blutkrebserkrankungen verbunden wurde, entwickelt sich zunehmend zu einer Technologieplattform für völlig neue Anwendungsgebiete. Autoimmunerkrankungen, chronische Entzündungen und regenerative Medizin rücken immer stärker in den Fokus von Forschern, Kliniken und Investoren. Für Unternehmen wie Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8): könnte genau dieser Trend in den kommenden Jahren von entscheidender Bedeutung werden. Denn während viele Anleger bei Zelltherapien vor allem an die großen Programme von Novartis (ISIN: CH0012005267), Gilead Sciences (ISIN: US3755581036) oder Bristol Myers Squibb (ISIN: US1101221083) denken, entstehen derzeit zahlreiche neue Ansätze, die das Potenzial des gesamten Sektors deutlich erweitern könnten.

CAR-T-Therapien verlassen die Onkologie

Besonders aufmerksam verfolgt die Branche derzeit Entwicklungen aus Deutschland. Am Universitätsklinikum Tübingen wurden erstmals Patienten mit Multipler Sklerose im Rahmen individueller Heilversuche mit CAR-T-Zellen behandelt. Die Ergebnisse sind zwar noch sehr früh, sorgen jedoch für Aufmerksamkeit. Bei den bislang behandelten Patienten zeigte sich kurzfristig kein weiteres Fortschreiten der Erkrankung. Gleichzeitig berichten Ärzte über eine gute Verträglichkeit der Therapie. Für die Zelltherapie-Branche ist dies eine wichtige Entwicklung. Denn CAR-T-Zellen galten lange Zeit vor allem als Hoffnungsträger gegen bestimmte Blutkrebserkrankungen. Nun entsteht zunehmend die Vorstellung, dass ähnliche Technologien auch bei Autoimmunerkrankungen wie Multipler Sklerose, Lupus oder anderen schweren Entzündungserkrankungen eingesetzt werden könnten. Genau in diesen Bereichen bewegt sich auch Mesoblast seit Jahren.

Warum Autoimmunerkrankungen für Mesoblast interessant sind

Mesoblast verfolgt zwar einen anderen therapeutischen Ansatz als klassische CAR-T-Anbieter, adressiert jedoch ähnliche medizinische Herausforderungen. Das Unternehmen entwickelt mesenchymale Stromazelltherapien zur Kontrolle überschießender Entzündungsreaktionen und zur Regeneration geschädigter Gewebe. Mit Ryoncil verfügt Mesoblast bereits über eine FDA-zugelassene Therapie und arbeitet gleichzeitig an einer ganzen Reihe weiterer Programme gegen entzündliche Erkrankungen. Gerade die zunehmende Aufmerksamkeit für Autoimmunerkrankungen könnte dem gesamten Sektor Rückenwind verleihen. Denn Investoren beginnen wieder stärker zu erkennen, wie groß die wirtschaftliche Bedeutung chronischer Entzündungserkrankungen tatsächlich ist. Allein Multiple Sklerose, Lupus, Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa betreffen weltweit Millionen Patienten.

Die nächste Generation der Zelltherapie entsteht bereits

Parallel dazu arbeitet die Branche bereits an der nächsten Evolutionsstufe. Ein aktuelles Beispiel liefert die Übernahme von Pantherna Therapeutics durch T-CURX. Auf den ersten Blick mag der Zusammenschluss zweier deutscher Biotech-Unternehmen wenig spektakulär wirken. Tatsächlich steckt dahinter jedoch ein Trend, der von vielen Experten als möglicher Wendepunkt der Zelltherapie angesehen wird. Im Mittelpunkt stehen sogenannte In-vivo-CAR-T-Therapien.

Während klassische CAR-T-Behandlungen bislang aufwendig außerhalb des Körpers hergestellt werden müssen, sollen zukünftige Technologien die genetische Programmierung direkt im Patienten ermöglichen. Die Vision: deutlich geringere Produktionskosten, schnellere Verfügbarkeit und eine wesentlich breitere Anwendung. Dabei kommen Technologien zum Einsatz, die Anleger bereits von Unternehmen wie BioNTech (ISIN: US09075V1026) oder Moderna (ISIN: US60770K1079) kennen. Lipid-Nanopartikel und mRNA-Plattformen könnten künftig mit Zelltherapien kombiniert werden und so völlig neue Behandlungsmöglichkeiten schaffen. Für Mesoblast ist diese Entwicklung deshalb relevant, weil sie zeigt, wohin sich der gesamte Markt bewegt: weg von einzelnen Spezialtherapien und hin zu skalierbaren Plattformtechnologien.

Novartis zeigt die zwei Seiten des modernen Biotech-Marktes

Wie stark die Branche aktuell im Wandel ist, zeigt auch Novartis. Einerseits sorgt der Schweizer Pharmariese mit neuen Daten zu seinem Krebsmedikament Pluvicto sowie mit Fortschritten im Immunologie-Bereich für positive Schlagzeilen. Besonders interessant sind dabei frühe Daten zum CAR-T-Kandidaten Rapcabtagene autoleucel bei schweren Autoimmunerkrankungen. Andererseits kündigte Novartis gleichzeitig die Schließung seines Produktionsstandorts in Wehr mit rund 220 Arbeitsplätzen an. Die Botschaft dahinter ist eindeutig: Die großen Pharmakonzerne investieren weiterhin massiv in innovative Therapien, optimieren gleichzeitig aber ihre klassischen Produktionsstrukturen. Kapital fließt zunehmend in Zukunftstechnologien wie Zelltherapien, Immunologie und Präzisionsmedizin.

Mesoblast entwickelt sich vom Forschungsprojekt zum kommerziellen Anbieter

Genau hier unterscheidet sich Mesoblast inzwischen von vielen kleineren Wettbewerbern. Während zahlreiche Zelltherapie-Unternehmen noch vollständig von klinischen Erfolgen abhängig sind, verfügt Mesoblast bereits über ein kommerzielles Produkt. Mit Ryoncil konnte das Unternehmen zuletzt steigende Umsätze melden und gleichzeitig den operativen Mittelabfluss deutlich reduzieren. Parallel laufen mehrere wichtige Entwicklungsprogramme, darunter rexlemestrocel-L gegen chronische Rückenschmerzen sowie weitere Projekte in den Bereichen Entzündungskrankheiten und Herzinsuffizienz. Für Investoren entsteht dadurch eine andere Ausgangslage als bei vielen frühen Biotech-Unternehmen: Mesoblast muss nicht mehr ausschließlich von zukünftigen Hoffnungen leben, sondern verfügt bereits über erste kommerzielle Grundlagen.

Fazit: Der Zelltherapie-Markt wird größer als viele Anleger bislang erwarten

Die jüngsten Entwicklungen in Tübingen, die In-vivo-CAR-T-Offensive von T-CURX und Pantherna sowie die Pipeline-Aktivitäten von Novartis zeigen, dass sich die Zelltherapie-Branche derzeit in einer neuen Entwicklungsphase befindet. Der Fokus verschiebt sich zunehmend von einzelnen Krebsindikationen hin zu Autoimmunerkrankungen, chronischen Entzündungen und regenerativer Medizin. Genau dort liegen auch die langfristigen Chancen von Mesoblast. Für Anleger bleibt das Unternehmen ein spekulativer Biotech-Wert. Doch mit steigenden Umsätzen, fortgeschrittenen klinischen Programmen und einer wachsenden Aufmerksamkeit für innovative Zelltherapien befindet sich Mesoblast in einem Marktumfeld, das langfristig deutlich größer werden könnte als viele Beobachter noch vor wenigen Jahren erwartet hätten.

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Quellen:

https://investorsmedia.mesoblast.com/

https://investorsmedia.mesoblast.com/static-files/223699d4-0d65-42f7-9530-f5fe7131a89a

https://www.medizin.uni-tuebingen.de/puls-online/articles/neue-hoffnung-car-t-zelltherapie-bei-ms

https://transkript.de/artikel/2026/lnp-delivery-im-fokus-t-curx-uebernimmt-pantherna/

https://de.tradingview.com/news/awp:14b12e3442c17:0/

https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/freiburg/pharmakonzern-novartis-schliesst-werk-in-wehr-100.html

https://www.boerse-express.com/news/articles/novartis-aktie-immunologie-und-onkologie-im-doppeleinsatz-911783

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Enthaltene Werte: US1101221083,US3755581036,AU000000MSB8,CH0012005267,US60770K1079,US09075V1026