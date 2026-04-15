Schock bei Hermès: Der Luxuskonzern hat die ohnehin niedrigen Erwartungen der Analysten im ersten Quartal klar verfehlt. Die Belastungen durch den Iran-Konflikt spiegeln sich nun deutlich in den Zahlen wider. Die Aktie bricht am Vormittag zweistellig ein. Im ersten Quartal fiel der Umsatz um 1,4 Prozent auf rund 4,1 Milliarden Euro. Währungsbereinigt konnte Hermès ein Plus von 5,6 Prozent verbuchen, Analysten hatten jedoch ein Wachstum von 7,1 Prozent erwartet.In Frankreich gingen die Erlöse um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär