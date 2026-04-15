NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal habe die gesunkenen Erwartungen verfehlt, schrieb Luca Solca am Mittwoch nach Geschäftszahlen. Der Luxuskonzern habe sein ambitioniertes Wachstumsziel für das Gesamtjahr allerdings beibehalten./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:25 / UTC

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

FR0000052292