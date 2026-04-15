Ernst Russ setzt zum nächsten strategischen Schritt an - und der hat es in sich. Mit dem Einstieg in das Tanker-Segment erweitert die Hamburger Reederei ihr Geschäftsmodell deutlich und sichert sich gleichzeitig langfristige Einnahmen. Für Anleger entsteht damit eine neue Facette der Investment-Story. Milliardenmarkt Tanker: Vier Neubauten mit festen Einnahmen Ernst Russ übernimmt vier moderne Chemikalien- und Produktentanker der Intermediate-Klasse. Entscheidend dabei: Alle Schiffe sind bereits vor Auslieferung für mindestens fünf Jahre fest verchartert. Das sorgt für sofortige Planungssicherheit. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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