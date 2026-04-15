LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2310 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe die Umsatzerwartungen im ersten Quartal verfehlt, schrieb Carole Madjo am Mittwoch./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000052292
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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