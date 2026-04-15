Auf unserer German Select Conference bestätigte Thomas Fischler, der Leiter der Investor Relations von Drägerwerk (Dräger), die strategische Neuausrichtung von Dräger in Richtung Rentabilität, mit dem Ziel einer EBIT-Marge von etwa 10 % im mittelfristigen Zeitraum, unterstützt durch Preisanpassungen, Kostendisziplin und Portfolio-Optimierung. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das Unternehmen Rekordumsätze von 3,48 Mrd. EUR und ein EBIT von 233 Mio. EUR (6,7 % Marge), trotz erheblicher Gegenwind durch Währungs- (ca. -45 Mio. EUR) und Zollbelastungen (ca. -25 Mio. EUR). Beide Geschäftsbereiche zeigten betriebliche Verbesserungen, wobei der Bereich Sicherheit der Haupttreiber der Marge bleibt. Die Prognose für 2026 deutet auf fortgesetzte Fortschritte, jedoch auf kurzfristige Volatilität hin. Insgesamt bleibt das strukturelle Margenziel intakt. Ein Video der Präsentation ist verfügbar unter https://research-hub.de/events. Wir bestätigen unsere BUY-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 108,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/draegerwerk-ag-co-kgaa
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