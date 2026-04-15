Ernst Russ diversifiziert seine Flotte durch den Erwerb von vier IMO II Chemikalien- und Produkttankern mit fünfjährigen Festcharterverträgen, was einen zusätzlichen Auftragsbestand von 126 Mio. USD generiert. Die Gesamtinvestition wird auf etwa 120 Mio. EUR (140 Mio. USD) geschätzt, wahrscheinlich finanziert mit einem typischen Eigenkapitalanteil von 30% (mwb Schätzung). Bemerkenswert ist, dass der gesicherte Charterauftragsbestand von 126 Mio. USD einen erheblichen Teil der Gesamtinvestition abdeckt und somit die Akquisitionskosten effektiv "vorab erwirtschaftet". Dieser Schritt verringert die Abhängigkeit vom Containermarkt und verbessert die langfristige Cashflow-Transparenz ab 2027. Unserer Ansicht nach stärkt diese "de-risked" Expansion die Bewertungsbasis des Unternehmens und unterstützt eine stabile Dividendenperspektive. BUY, mit neuem Kursziel von 13,50 EUR (zuvor 12,50 EUR) nach Aktualisierung der Flotte von Ernst Russ und unserer Prognosen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/ernst-russ-ag
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