EQS-News: Thoughtworks
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CHICAGO, 15. April 2026 /PRNewswire/ -- Thoughtworks, ein globales Technologieberatungsunternehmen, das Design, Engineering und KI integriert, um digitale Innovationen voranzutreiben, veröffentlichte heute die 34. Ausgabe seines halbjährlichen Technology Radar.
Der Bericht warnt vor wachsenden "kognitiven Schulden", da die Menge an KI-generiertem Code die Kluft zwischen Menschen und Softwaresystemen vergrößert. Hinzu kommt eine "semantische Diffusion", durch uneinheitlich verwendete Fachbegriffe. Paradoxerweise machen gerade KI-Agenten, die Code rasant erstellen, etablierte Verfahren, die für Disziplin sorgen, wichtiger denn je.
"Die Möglichkeiten der KI haben sich im letzten Jahr in einem atemberaubenden Tempo entwickelt", sagt Rachel Laycock, Chief Technology Officer bei Thoughtworks. "Es zeigt sich jedoch, dass der Mensch nicht verdrängt wird. Vielmehr müssen wir proaktiv geeignete Praktiken und Tools einsetzen, um diese Fähigkeiten effektiv und sicher zu nutzen. Der aktuelle Wendepunkt ist weniger technologischer als vielmehr methodischer Natur."
Die Kernthemen der 34. Ausgabe des Technology Radar:
Besuchen Sie www.thoughtworks.com/radar für die interaktive Version des Radars oder laden Sie die PDF-Version herunter. Lesen Sie mehr über die Makrotrends in der Technologiebranche, die in dieser Ausgabe im Mittelpunkt stehen.
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Michelle Surendran
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15.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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