Der deutsche Leitindex setzt im frühen Mittwochshandel (15. April) seine Erholung fort. Der Kampf um die Marke von 24.000 Punkten geht in die nächste Runde. Im besten Fall gelingt es dem Dax, etwas Abstand zu gewinnen und sich von den 24.000 Punkten zu lösen.Die Erholung in den Aktienindizes basiert vornehmlich auf der Hoffnung, dass sich die Lage im Nahen und Mittleren Osten entspannt. Die Ölpreise als Angstbarometer kamen zuletzt etwas ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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