Freudenberg Home and Cleaning Solutions (FHCS) hat das öffentliche

Übernahmeangebot für Nilfisk erfolgreich abgeschlossen und ist mit

einem Anteil von mehr als 90 % des Aktienkapitals und der damit

verbundenen Stimmrechte Mehrheitsaktionär von Nilfisk. FHCS

beabsichtigt nun, die verbleibenden Aktien der Minderheitsaktionäre im

Rahmen eines Squeeze-out zu übernehmen und das Unternehmen von

der Börse zu nehmen. Mit dieser Akquisition bringt FHCS zwei starke

und sich in hohem Maße ergänzende Unternehmen im Bereich der

professionellen Reinigung zusammen.



Weinheim, 15.04.2026 - Freudenberg Home and Cleaning Solutions (FHCS)

gibt den erfolgreichen Abschluss des öffentlichen Übernahmeangebots für

Nilfisk bekannt.

Die Akquisition markiert einen bedeutenden Schritt in der globalen professionellenReinigungsindustrie. Mit der Übernahme von Nilfisk bringt FHCS zwei sehr starke undsich in hohem Maße ergänzende Unternehmen im Bereich der professionellenReinigung zusammen: FHCS ist ein globaler Anbieter innovativer manuellerReinigungssysteme. Nilfisk ist ein weltweit anerkannter Technologieführer fürprofessionelle Reinigungsmaschinen. Gemeinsam decken die Unternehmen zweiwichtige Segmente des professionellen Reinigungsmarktes ab."Mit der Übernahme von Nilfisk stärken wir unsere Position sowohl im Bereichinnovativer manueller Reinigungssysteme als auch bei professionellenReinigungsmaschinen. Damit sind wir einzigartig aufgestellt und können unsereKunden mit umfassenderen Lösungen unterstützen. Ziel ist es, auf den jeweiligenStärken beider Unternehmen aufzubauen", sagt Karin Overbeck, CEO von FHCS.Der professionelle Reinigungsmarkt ist stabil und widerstandsfähig. Dabei istkundenzentriertes Handeln eine Voraussetzung, um in diesem Markt erfolgreich zusein. Es ist zu erwarten, dass insbesondere der Bedarf an Reinigungsmaschinen,digitalen Lösungen sowie innovativen manuellen Reinigungsprodukten zukünftigsteigt. Die Übernahme von Nilfisk stärkt die Position von FHCS, Kunden mit denrichtigen Lösungen zu unterstützen.Kontinuität für Kunden und Partner sicherzustellen hat derzeit höchste Priorität. FHCSwird die Vertriebskompetenzen und das Kundennetzwerk beider Unternehmenbündeln, um neue Wachstumschancen zu erschließen.

Anhang