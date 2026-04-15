Freudenberg Home and Cleaning Solutions (FHCS) hat das öffentliche
Übernahmeangebot für Nilfisk erfolgreich abgeschlossen und ist mit
einem Anteil von mehr als 90 % des Aktienkapitals und der damit
verbundenen Stimmrechte Mehrheitsaktionär von Nilfisk. FHCS
beabsichtigt nun, die verbleibenden Aktien der Minderheitsaktionäre im
Rahmen eines Squeeze-out zu übernehmen und das Unternehmen von
der Börse zu nehmen. Mit dieser Akquisition bringt FHCS zwei starke
und sich in hohem Maße ergänzende Unternehmen im Bereich der
professionellen Reinigung zusammen.
Weinheim, 15.04.2026 - Freudenberg Home and Cleaning Solutions (FHCS)
gibt den erfolgreichen Abschluss des öffentlichen Übernahmeangebots für
Nilfisk bekannt.
Die Akquisition markiert einen bedeutenden Schritt in der globalen professionellen
Reinigungsindustrie. Mit der Übernahme von Nilfisk bringt FHCS zwei sehr starke und
sich in hohem Maße ergänzende Unternehmen im Bereich der professionellen
Reinigung zusammen: FHCS ist ein globaler Anbieter innovativer manueller
Reinigungssysteme. Nilfisk ist ein weltweit anerkannter Technologieführer für
professionelle Reinigungsmaschinen. Gemeinsam decken die Unternehmen zwei
wichtige Segmente des professionellen Reinigungsmarktes ab.
"Mit der Übernahme von Nilfisk stärken wir unsere Position sowohl im Bereich
innovativer manueller Reinigungssysteme als auch bei professionellen
Reinigungsmaschinen. Damit sind wir einzigartig aufgestellt und können unsere
Kunden mit umfassenderen Lösungen unterstützen. Ziel ist es, auf den jeweiligen
Stärken beider Unternehmen aufzubauen", sagt Karin Overbeck, CEO von FHCS.
Stabiler Markt mit sich wandelnden Kundenbedürfnissen
Der professionelle Reinigungsmarkt ist stabil und widerstandsfähig. Dabei ist
kundenzentriertes Handeln eine Voraussetzung, um in diesem Markt erfolgreich zu
sein. Es ist zu erwarten, dass insbesondere der Bedarf an Reinigungsmaschinen,
digitalen Lösungen sowie innovativen manuellen Reinigungsprodukten zukünftig
steigt. Die Übernahme von Nilfisk stärkt die Position von FHCS, Kunden mit den
richtigen Lösungen zu unterstützen.
Kontinuität für Kunden und Partner sicherzustellen hat derzeit höchste Priorität. FHCS
wird die Vertriebskompetenzen und das Kundennetzwerk beider Unternehmen
bündeln, um neue Wachstumschancen zu erschließen.
Anhang
- 2026-04-15_Pressemitteilung
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