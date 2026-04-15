EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: MBB SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die MBB SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026
Ort: https://www.mbb.com/ir/finanzberichte.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026
Ort: https://www.mbb.com/ir/finanzberichte.html
15.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MBB SE
|Kurfürstendamm 188
|10707 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.mbb.com
|Ende der Mitteilung
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2309246 15.04.2026 CET/CEST
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