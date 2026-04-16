Laut einem Bericht von ISG Provider Lens sorgen modulare Engineering-Modelle für mehr Geschwindigkeit, eine bessere Audit-Bereitschaft und messbare Ergebnisse

Unternehmen in Europa führen laut einem heute veröffentlichten Forschungsbericht der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem globalen, auf KI spezialisierten Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, zügig KI-native und softwaredefinierte Ansätze im Bereich Digital Engineering ein, um die Innovationsgeschwindigkeit zu steigern, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen und eine nachhaltige Produktentwicklung zu erreichen.

Der 2026 ISG Provider Lens Digital Engineering Services (Large) Report für Europa kommt zu dem Ergebnis, dass Unternehmen das Engineering als eine zentrale Geschäftsfunktion neu ausrichten, um vernetzte Produkte, Real-Time-Services und zirkuläre Wertschöpfungsketten bereitzustellen. Der Bericht bewertet große Dienstleister mit einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden US-Dollar; in einem Folgebericht wird der Fokus auf mittelständische Anbieter gelegt.

Neue Engineering-Ansätze berücksichtigen die sich wandelnden Produktlebenszyklen und die Notwendigkeit, Altsysteme zu modernisieren, ohne dabei Abstriche bei der Rückverfolgbarkeit oder Nachhaltigkeit zu machen. Unternehmen implementieren KI, digitale Zwillinge und strukturierte Engineering-Verfahren in ihre Arbeitsabläufe, um Effizienz, Qualität und Governance zu verbessern. Diese Vorgehensweise hilft ihnen außerdem, fragmentierte Datenlandschaften und sich wandelnde Qualifikationsanforderungen zu adressieren.

"Europäische Unternehmen werden durch eine veränderte Herangehensweise an das Engineering immer innovativer und wettbewerbsfähiger", so Dorotea Baljevic, Direktorin bei ISG. "Viele schließen Partnerschaften mit großen Dienstleistern ab, die über fundiertes Fachwissen, die Fähigkeit zur Umsetzung umfangreicher Projekte sowie Kompetenzen im Bereich der KI-Governance verfügen."

Unternehmen in Europa implementieren KI über den gesamten Entwicklungszyklus hinweg, um zu autonomen und adaptiven Betriebsabläufen überzugehen. Durch den Einsatz agentenbasierter Systeme und der Closed-Loop-Optimierung über Design-, Produktions- und Serviceumgebungen hinweg wird eine schnellere Entscheidungsfindung möglich, ohne Kompromisse in Bezug auf strenge Standards für Nachvollziehbarkeit, Validierung und Zertifizierungsbereitschaft einzugehen. Zudem investieren Unternehmen in Frameworks für den Betrieb von Large Language Models und Machine Learning Operations, um Modell-Governance, Nachvollziehbarkeit der Datenherkunft und Risikokontrolle in regulierten Branchen sicherzustellen.

Europäische Unternehmen setzen auf modellbasiertes System-Engineering und digitale Zwillinge, um Entwicklungszyklen zu verkürzen und die Produktqualität zu steigern. Simulationsgestützte Validierung und Tests in frühen Projektphasen reduzieren die Abhängigkeit von physischen Prototypen und sorgen für Nachvollziehbarkeit. Digitale Zwillinge von Produkten, Fertigungssystemen und Feldeinsätzen bieten Echtzeit-Einblicke in Leistung und Risiken. Diese Fähigkeiten helfen Unternehmen, auf Lieferkettenunterbrechungen und Energieschwankungen zu reagieren und die Markteinführungszeit zu verkürzen.

Unternehmen in ganz Europa modernisieren ihre Legacy-Umgebungen und ersetzen sie durch modulare und interoperable Architekturen, um die Skalierbarkeit und Integration zu verbessern. Unternehmen ersetzen das Produktlebenszyklusmanagement, Fertigungsausführungssysteme und Plattformen für die Planung von Unternehmensressourcen durch cloudbasierte Data Fabrics und API (Application Programming Interface)-gesteuerte Frameworks. Durch diese Umstellung wird die Komplexität der Systeme reduziert, die Interoperabilität verbessert und es werden schnellere Release-Zyklen möglich. Parallel dazu richten Unternehmen laut ISG digitale Threads ein, die Daten über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg verknüpfen, um Compliance, Garantieanalysen und Nachhaltigkeitsinitiativen zu unterstützen.

"Unternehmen stimmen die Engineering-Transformation auf ihre Geschäftsziele und die regulatorischen Anforderungen ab", so Srinivasan PN, Senior Lead Analyst bei ISG und Hauptautor des Berichts. "Sie arbeiten mit Anbietern zusammen, die modulare Bereitstellungsrahmen, regulierte KI und Rückverfolgbarkeit über den gesamten Lebenszyklus hinweg bereitstellen, um so Innovationen schneller voranzutreiben und nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen."

Der Bericht beleuchtet darüber hinaus weitere europäische Trends im Bereich der digitalen Engineering-Dienstleistungen, beispielsweise die zunehmende Konzentration auf Digital-Thread-Implementierungen zur Gewährleistung einer vollständigen Transparenz über den gesamten Lebenszyklus hinweg sowie die zunehmende Verbreitung funktionsübergreifender, produktorientierter Modelle für die Personalplanung.

Weitere Einblicke in die mit dem Digital Engineering verbundenen Herausforderungen, mit denen Unternehmen in ganz Europa konfrontiert sind, sowie Empfehlungen von ISG, wie diese gemeistert werden können, finden Sie im ISG Provider Lens Focal Points Briefing hier.

Der Bericht bewertet die Kompetenzen von 26 Anbietern in drei Quadranten: Augmented Design and R&D Services, Intelligent Operations and Connected Experiences sowie Integrated Platform and Application Services.

Laut dem Bericht zählen Accenture, Akkodis, Capgemini, Cognizant, HCLTech, Infosys, TCS und Wipro in allen drei Quadranten zu den Leaders. GlobalLogic, NTT DATA und Tech Mahindra werden jeweils in zwei Quadranten als Leader eingestuft.

Darüber hinaus wurde Alten in zwei Quadranten als Rising Star ausgezeichnet ein Unternehmen, das laut der Definition von ISG über ein "vielversprechendes Portfolio" und ein "hohes Zukunftspotenzial" verfügt. CGI und Tech Mahindra wurden jeweils in einem Quadranten als Rising Stars eingestuft.

Im Bereich Customer Experience wurde HCLTech unter den großen Anbietern von Digital-Engineering-Dienstleistungen zum globalen ISG CX Star Performer 2026 gekürt. HCLTech erreichte die höchsten Kundenzufriedenheitswerte in der Voice of the Customer-Umfrage von ISG, die Teil des ISG Star of Excellence-Programms ist, der renommiertesten Auszeichnung zur Anerkennung von Qualität in der Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche.

Eine personalisierte Version des Berichts erhalten Sie bei Akkodis.

Der 2026 ISG Provider Lens Digital Engineering Services (Large) Report für Europa steht Abonnenten zur Verfügung oder kann auf dieser Webseite als Einmalkauf erworben werden.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Nasdaq: III) ist ein weltweit tätiges, auf KI spezialisiertes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. ISG ist ein zuverlässiger Partner von mehr als 900 Kunden, darunter 75 der 100 weltweit führenden Unternehmen, und seit langem führend im Bereich Technologie- und Unternehmensdienstleistungen. Heute nimmt ISG eine Vorreiterrolle beim Einsatz von KI ein, um Unternehmen zu operativer Exzellenz und schnellerem Wachstum zu verhelfen. Das 2006 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine proprietären Marktdaten, seine umfassenden Kenntnisse der Anbieter-Ökosysteme und die Expertise seiner 1.600 Experten weltweit, die gemeinsam daran arbeiten, Kunden bei der Maximierung des Werts ihrer Technologieinvestitionen zu unterstützen.

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