Die meisten Goldentwickler an der TSX Venture eint ein trauriges Muster: viel Gerede, wenig Substanz, endlose Verwässerung. Bei Lahontan Gold läuft es anders. Es ist kein Grünwiesen-Projekt, sondern eine historische Mine mit Wasser, Strom und klarer Perspektive. Während andere vom großen Wurf träumen, hat dieses Team alte Bohrdaten bestätigt, eine Finanzierung abgeschlossen und die Weichen für die Goldproduktion gestellt. Wir sehen uns drei Mythen über Explorer an und warum dieses Unternehmen sie alle widerlegt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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