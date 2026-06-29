Anzeige / Werbung

Erweist sich der fallende Ölpreis als Treibstoff für eine neue Rally bei Gold?

Immerhin waren in den vergangenen Wochen Inflationsängste und die damit verbundene Sorge vor steigenden Zinsen einer der wesentlichen Belastungsfaktoren für Edelmetalle. Durch das absehbare Ende des Irankonflikts nimmt genau dieser Druck ab. Energie wird günstiger, die Inflationserwartungen könnten zurückkommen und damit auch die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen sinken. Der Goldpreis hat zuletzt die Marke von 4.000 USD je Feinunze verteidigt und lag am Mittwoch zwischenzeitlich sogar über 4.300 USD. Goldexperte Markus Bußler ist bullisch. Damit sollten auch Goldaktien wieder in die Spur finden. In einem spannenden Stadium befindet sich Lahontan Gold. Das Unternehmen macht derzeit den Schritt vom Explorer zum Produzenten. Nicht irgendwo, sondern in einer der interessantesten Goldregionen der Welt. Während man den Minenbau vorbereitet, meldet man positive Bohrergebnisse.



Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen

Goldpreis bald bei 6.000 USD

Der jüngste Ausverkauf bei Gold könnte sich als Chance erweisen. Belastet wurde das Edelmetall vor allem von der Sorge, dass die US-Notenbank ihre Leitzinsen im weiteren Jahresverlauf nochmals anheben könnte. Auslöser sind die zuletzt erhöhten Inflationsraten, zu denen insbesondere die zeitweise deutlich gestiegenen Energiepreise beigetragen hatten. Doch mit dem Ölpreis, der inzwischen wieder klar unter 100 USD je Barrel notiert, könnte der Inflationsdruck in den kommenden Wochen nachlassen. Bemerkenswert: Trotz der Zinsängste hat sich Gold oberhalb von 4.000 USD je Unze behauptet. J.P. Morgan bleibt für die weitere Entwicklung ausgesprochen optimistisch. Die Analysten haben ihr Kursziel von 6.000 USD je Feinunze für das Edelmetall bestätigt. Nicht im kommenden Jahr, sondern noch für 2026. Damit könnten Anleger mit Gold noch eine Rendite von 50% einfahren. Mit Goldaktien könnte sich dieser Performance noch hebeln lassen. Eine interessante Aktie ist Lahontan Gold. Es gibt gute Gründe dafür, warum die Aktie in der zweiten Jahreshälfte deutlich anziehen sollte. Und dafür ist nicht einmal ein steigender Goldpreis nötig.

Kaufgrund 1: Start der Goldproduktion

Lahontan Gold will im kommenden Jahr zum Goldproduzenten aufsteigen. Dafür reaktiviert man die Santa-Fe-Mine in Nevada. Dort wurde von Ende der 80er bis Mitte der 90er Jahre Gold und Silber produziert. Damals lag der Goldpreis unter 400 USD. Mit einem mehr als zehnmal höheren Goldpreis und neuester Technologie lässt sich der Tagebau wieder sehr profitabel betreiben. Die Produktionskosten dürften derzeit mit rund 1.200 USD je Unze Gold kalkuliert werden. Im weiteren Projektverlauf könnten sie noch sinken.

Die 28,3 km² große Santa-Fe-Mine befindet sich im Walker-Lane-Trend und damit wohl in einer der besten Bergbauregionen der Welt. Aktuell liegt die Ressource bereits bei starken zwei Mio. Tonnen Goldäquivalent.

Das Management plant, den Antrag für die Mine im ersten Quartal 2027 einzureichen. Nach Erhalt der vollständigen Genehmigung soll der Bau laut Unternehmensangaben nur vier bis sechs Monate benötigen. Vorhandene Infrastruktur wie Wasserquellen und ein Umspannwerk sowie der Einsatz von Vertragsminenbetreibern soll dies ermöglichen. Lahontan strebt daher an, bereits im vierten Quartal 2027 erstmals Gold zu gießen. Damit steigt man von Explorer zum Produzenten auf.

Kaufgrund 2: Erweiterung der Ressource

Parallel zur Vorbereitung des Minenbaus läuft seit Januar ein umfangreiches Bohrprogramm mit derzeit drei Bohrteams. Die Arbeiten dienen einerseits dazu, die Goldressource weiter auszubauen. Außerdem sollen technische sowie hydrogeologische Risiken für das Genehmigungsverfahren reduziert werden. Zuletzt gab es erste positive Zwischenergebnisse. Im Zielgebiet Calvada wurde unter anderem eine höhergradige Zone mit 12,3 m und 1,22 g/t Goldäquivalent identifiziert. Dies deutet darauf hin, dass auch in tieferen Schichten relevante Oxid-Goldmineralisierung vorhanden ist. In den kommenden Wochen erwartet Lahontan eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung. Sie soll die Grundlage für eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie bilden, die im September veröffentlicht werden soll.

Darüber hinaus untersucht das Unternehmen West Santa Fe, wo die Überprüfung historischer Bohrungen auf ein größeres Mineralisierungssystem als bislang angenommen hindeutet. Von dort könnte das Material perspektivisch zur Verarbeitungsinfrastruktur von Santa Fe transportiert werden, da das Zielgebiet nur rund 13 Kilometer davon entfernt liegt.

Insgesamt hatte sich das Management wiederholt optimistisch geäußert, mit der neuen Ressource die Marke von drei Mio. Unzen zu erreichen.

Kaufgrund 3: "Schnelles Geld" durch Heap-Leach-Halden

Zusätzliches Potenzial könnten die historischen Heap-Leach-Halden auf dem Santa-Fe-Gelände bieten. Nach Angaben des Managements könnten diese rund 200.000 Unzen Gold enthalten. Mit kostengünstigen Sonic-Bohrungen will Lahontan nun die noch vorhandenen Mengen und Gehalte genauer bestimmen. Sollten sich die Erwartungen bestätigen, könnten die Halden die geplante Minenlaufzeit verlängern und vergleichsweise schnell verwertbare Unzen liefern. Das Material auf den Halden ist bereits zerkleinert und aufbereitet. Dies bedeutet "schnelles Geld" für Lahontan.

Kaufgrund 4: Vollblutunternehmerin gibt Vollgas

Für den Kauf der Aktie spricht zudem, dass CEO Kimberly Ann als Vollblutunternehmerin und Aktionärin Lahontan Gold mit Vollgas vorantreibt. In den vergangenen Monaten konnte man sie auch in Deutschland auf Investorenkonferenzen und Roadshows live erleben. Auch ihre Interviews auf Youtube lohnen sich. Sie betont, dass Santa Fe nicht als kurzfristiges Verkaufsobjekt gedacht ist, sondern als Basis für den Aufbau eines eigenständigen Goldproduzenten. Ihr Fokus liegt klar auf operativen Meilensteinen: Ressource ausbauen, Genehmigungen vorbereiten, vorhandene Infrastruktur nutzen und die Produktion möglichst schnell aufnehmen. Ann verweist dabei auch auf das aktuell attraktive Umfeld für Goldproduzenten. Bei einem Goldpreis von deutlich über 4.000 USD je Unze könnten sich nach ihrer Einschätzung sehr robuste Margen ergeben. Dadurch ließen sich die für den Minenbau erforderlichen Kredite vergleichsweise schnell zurückführen. Mit dem Produktionsstart sind ihre Ambitionen längst nicht zu Ende. Sie will den Sprung an die New York Stock Exchange machen. Und zwar als ernstzunehmender Goldproduzent.

Kaufgrund 5: Übernahmefantasie

Und dann ist da natürlich noch Übernahmefantasie, als Grund für den Kauf der Lahontan Aktie. Selbst wenn CEO Kimberly Ann derzeit klar die Entwicklung zu einem unabhängigen Produzenten favorisiert. Dies ist schließlich ihre Aufgabe. Große Goldkonzerne haben Projekte mit zwei bis drei Millionen Unzen Ressource in der Vergangenheit häufig als zu klein eingestuft. Diese Sichtweise stammt jedoch aus einer Phase deutlich niedrigerer Goldpreise. Bei einem Goldpreis von 4.000 USD je Unze können auch kleinere Minen sehr attraktive Cashflows erwirtschaften. Ein Beispiel dafür ist eben Santa Fe mit seinen kalkulierten Produktionskosten von rund 1.200 USD je Unze oder weniger. Denkbar wäre daher ein Umdenken bei größeren Produzenten. Ebenso könnten mittelgroße Gesellschaften oder Private-Equity-Investoren mehrere kleinere, wirtschaftlich attraktive Projekte in Nevada zu einem Produzenten mit einer Ressource von mehr als 10 Mio. Unzen bündeln. Lahontan wäre in einem solchen Szenario ein naheliegender Baustein.

Fazit: Gold-Aktie fürs Depot

Es gibt also zahlreiche gute Gründe, warum man sich die Lahontan-Aktie ins Depot holen sollte. Diese wird in Deutschland auf Tradegate rege gehandelt und notiert derzeit bei 0,21 EUR. Damit liegt die Marktkapitalisierung bei überschaubaren 100 Mio. EUR. Immerhin schlummert bei Santa Fe Gold im Wert von mehreren Milliarden EUR im Boden.

Lahontan-Aktie erscheint nicht teuer zu sein. Quelle: LSEG

Interessenskonflikt

Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend "Relevante Personen") ggf. künftig Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen halten oder auf steigende oder fallende Kurse setzen werden und somit ggf. künftig ein Interessenskonflikt entstehen kann. Die Relevanten Personen behalten sich dabei vor, jederzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei unter Umständen den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.

Risikohinweis

Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf www.esg-aktien.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.

Nutzungsbedingungen

Die Apaton Finance GmbH ist für die Aussendung der Informationen, die von Dritten bezogen werden, auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Ebenso ist die Apaton Finance GmbH bei der Versendung von Informationen per E-Mail über das Internet auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt daher keine Gewährleistung für zeitweilige oder dauerhafte Unterbrechungen des E-Mail-Informationsdienstes.

Die von der Apaton Finance GmbH veröffentlichten und versandten Informationen entstammen unterschiedlichen Quellen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Pünktlichkeit der genannten und versandten Informationen.

Die genannten und versandten Informationen stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Wertpapiere, Indizes, Derivate oder Geldmarktinstrumente dar. Der Benutzer erkennt an, dass der Apaton Finance GmbH mit den Portal- und E-Mail-Informationsdiensten keine Anlageberatung im Hinblick auf den Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren, Indizes, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten leistet.

Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für mittelbare Schäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, die durch die Benutzung der Informationsdienste der Apaton Finance GmbH entstehen.

Die Apaton Finance GmbH behält sich das Recht vor, die Informationsdienste durch neue Angebote oder Zahlungsmöglichkeiten zu erweitern oder zu verändern, sowie die Informationsdienste einzuschränken oder ganz oder teilweise einzustellen.

Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, sofern die Haftung für den Schaden aufgrund einer grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Vertragsverletzung der Apaton Finance GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen oder auf arglistigem Verschweigen eines Mangels oder Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft beruht. Ausgenommen von der Beschränkung ist ferner die Haftung für Verletzungen des Körpers, der Gesundheit oder des Lebens.

Impressum

Informationen gem. § 5 Telemediengesetz und § 55 Abs. 1 Rundfunkstaatsvertrag (RStV)

Die Seite www.esg-aktien.de wird bereitgestellt durch die Apaton Finance GmbH.

Anschrift:

Apaton Finance GmbH

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Kontakt per E-Mail:

office[at]apaton-finance.de

Geschäftsführer:

Mario Hose

USt.-IdNr. DE258728914

Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 202654,

Sitz der Gesellschaft: Hannover

Verantwortlich für den Inhalt:

(verantwortlich i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV)

Redaktion:

Fabian Lorenz

Mario Hose (Leitung)

Nico Popp

Apaton Finance GmbH

Mario Hose

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Die o.g. Verantwortlichkeiten gelten für die Seite www.esg-aktien.de. Für weitere Portale/Portalangebote der Apaton Finance GmbH bestehen gesonderte Regelungen. Den Verantwortlichen für den Inhalt dieser Angebote können Sie dem jeweiligen Impressum entnehmen.

Rechtshinweis:

© Copyright Apaton Finance GmbH

Die Inhalte sind urheberrechtlich, als wesentliche Teile von Datenbanken oder als sonstige gewerbliche Schutzrechte geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Insbesondere dürfen Nachdrucke, öffentliches Zugänglichmachen, insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetangebote und Online-Dienste sowie Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art, z.B. CD-ROM, DVD-ROM usw., auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Apaton Finance GmbH erfolgen. Die Modifikation, Reproduktion oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung durch die Betreiberin ist untersagt. Das automatische Abrufen oder Auslesen (Ausparsen) der von der Apaton Finance GmbH zur Verfügung gestellten Informationen ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Apaton Finance GmbH erlaubt. Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für unverlangt übermittelte Fotos, Inhalte, Manuskripte etc. Für Inhalte von Webseiten, auf die durch einen Link verwiesen wird und Inhalte, die ausdrücklich z.B. mittels Urhebervermerk oder entsprechendes Branding als fremde Inhalte gekennzeichnet sind, übernimmt die Apaton Finance GmbH keine Haftung.

Enthaltene Werte: CA50732M1014