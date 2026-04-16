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NFON bestätigt vorläufige Zahlen 2025 - Profitabilität verbessert, KI-Lösungen treiben Unternehmenswachstum
Der vollständige und testierte Bericht für das Geschäftsjahr 2025 steht auf der Website der NFON AG im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung.
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Über die NFON AG
Die NFON AG ist Europas vertrauenswürdiger Partner für KI-gestützte Businesskommunikation. Gegründet im Jahr 2007 und mit Hauptsitz in München ermöglicht NFON Unternehmen, ihre Kommunikation mithilfe sicherer, skalierbarer und KI-basierter Technologien zu transformieren.
Das integrierte Portfolio vereint Lösungen im Bereich Businesstelefonie, Intelligent Assistant und Kundenengagement, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Gespräche zu steuern, Workflows zu automatisieren und das Kundenerlebnis zu verbessern. Durch die Integration von KI in zentrale Kommunikationsprozesse ermöglicht NFON intelligentere datenbasierte Interaktionen für Organisationen jeder Größe.
Mit eigenen Tochtergesellschaften in wichtigen europäischen Märkten - darunter Deutschland, Österreich, das Vereinigte Königreich, Italien, Spanien, Frankreich, Polen, Portugal und Kosovo - entwickelt und betreibt NFON seine Lösungen in Europa und gewährleistet damit höchste Standards in Bezug auf Datenschutz, Sicherheit und vollständige DSGVO-Konformität.
Getrieben von der Mission, Businesskommunikation neu zu denken sowie Menschen zu inspirieren und zu vernetzen, um gemeinsam nachhaltig zu wachsen, gestaltet NFON die Zukunft sicherer, intelligenter Businesskommunikation "Made in Europe".
Weitere Informationen finden Sie unter: https://corporate.nfon.com/en/.
Für Deutschland: https://corporate.nfon.com/de/.
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