Oracle - ORCL: JETZT mit noch mehr Power! 2.8 GW von Bloom Energy!

Bottomfishing Setup!

Kaufsignal bei der Oracle-Aktie (ORCL) HEUTE? KI-Agenten sollen die Kundenbindung bei Unternehmenssoftware stärken!

Oracle (ORCL) - ISIN US68389X1054

Rückblick: Mit einem Halbjahresverlust von rund 41 Prozent litt die Oracle-Aktie unter dem allgemeinen Abverkauf im Tech-Sektor. Verantwortlich für das im Branchenvergleich besonders starke Minus war aber wohl, dass Anleger angesichts der hohen Verschuldung Vertrauen in das Unternehmen verloren hatten. Nun aber scheint mit einem höheren Tief die Bodenbildung abgeschlossen zu sein, während auf der Oberseite die markante Widerstandslinie bei 172 USD das Bottomfishing Setup vervollständigt.

Oracle-Aktie: Chart vom 15.04.2026, Kürzel: ORCL Kurs: 169.81 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die genannte Widerstandslinie wurde am gestrigen Mittwoch bereits kurzfistig getestet. Ein nachhaltiges Überschreiten wäre ein klares Kaufsignal. Als Kursziel haben wir das Pivot-Hoch vom 13. Januar im Blick, das auch noch in das Gap Down vom November 2025 hineinragt, sodass hier ein neues Hindernis auf dem Weg nach oben zu erwarten ist.

Mögliches bärisches Szenario

Tech-Aktien wie Oracle reagieren aufgrund starker Verschuldung besonders heftig bei Marktreaktionen auf geopolitische Krisen wie wir sie momentan im Monatsrhytmus erleben. Unter den letzten beiden Tageskerzen, beziehungsweise in Höhe der Unterkante der Kurslücke bei 160 USD könnten Trader eine geeigente Absicherung einbauen.

Meinung

Oracle Corporation treibt den Wandel von klassischer Software hin zu KI-gesteuerten Cloud-Lösungen voran, bei denen autonome Agenten zunehmend Geschäftsprozesse übernehmen und eigenständig Entscheidungen treffen. Diese Entwicklung sorgt für steigende Nachfrage nach Cloud-Infrastruktur, da Unternehmen Effizienzgewinne realisieren und Kosten senken können, was sich in wachsenden Umsätzen mit zweistelligen Zuwachsraten und verbesserten Margen widerspiegelt. Gleichzeitig stärkt die Integration solcher KI-Funktionen in bestehende Systeme die Kundenbindung und verschafft dem Unternehmen eine solide Wettbewerbsposition im Markt für Unternehmenssoftware. Oracle hat sich darüber hinaus in einer neuen Vereinbarung mit Bloom Energy den Zugriff auf bis zu 2.8 Gigawatt Stromkapazität aus Brennstoffzellen gesichert, um den Energiebedarf seiner KI-Rechenzentren zu decken. Insgesamt ergeben sich daraus attraktive Wachstumsperspektiven, getragen vom Trend zu automatisierten, KI-basierten Anwendungen in der Wirtschaft. Charttechnisch sieht das extrem attraktiv aus!



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 488.38 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 4303 Millionen USD

Meine Meinung zu Oracle ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.kapitalmarktexperten.de/oracle-aktie-agenten-uebernehmen-das-kommando/

Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026

Autor: Thomas Canali

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