Langsam, aber stetig geht es mit dem Lithiumpreis nach oben. Denn auf der einen Seite zieht die Nachfrage immer weiter an, da Lithium enorm wichtig bei der E-Mobilität und auch bei der Speicherung von Erneuerbaren Energien ist. Auf der anderen Seite kommen viele geplante Lithiumprojekte nicht schnell genug voran, um den steigenden Bedarf zu befriedigen. Der Bergbauriese Rio Tinto geht angesichts zweistelliger Wachstumsraten bei der Lithium-Nachfrage davon aus, dass es innerhalb des nächsten Jahrzehnts ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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