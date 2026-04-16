DJ PTA-News: medondo holding ag: Die neuen Spielregeln der Praxisorganisation: Warum integrierte Software der Schlüssel zu Wachstum ist - Weshalb Zahnarzt- und KFO-Praxen heute mehr brauchen als Einzellösungen und isolierte Tools

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

medondo holding ag: Die neuen Spielregeln der Praxisorganisation: Warum integrierte Software der Schlüssel zu Wachstum ist

Weshalb Zahnarzt- und KFO-Praxen heute mehr brauchen als Einzellösungen und isolierte Tools

München (pta000/16.04.2026/10:03 UTC+2)

Pressemitteilung

Die neuen Spielregeln der Praxisorganisation: Warum fragmentierte Systeme Praxen Geld kosten - und integrierte Software der Schlüssel zu Wachstum ist

Weshalb Zahnarzt- und KFO-Praxen heute mehr brauchen als Einzellösungen und isolierte Tools

Hannover, 16.04.2026 - Zahnarzt- und kieferorthopädische Praxen stehen vor einer neuen organisatorischen Realität: Der Praxisalltag wird zunehmend von Verwaltungsaufgaben, wachsender Komplexität und steigendem Koordinationsaufwand geprägt. Gleichzeitig nimmt die Digitalisierung in der Dentalbranche spürbar zu. Eine 2025 veröffentlichte Umfragestudie unter 1.005 deutschen Zahnarztpraxen zeigt, dass 80 Prozent der Praxen bereits digital röntgen und 27 Prozent mit einem Intraoralscanner arbeiten. Zugleich betonen KZBV und BZÄK, dass Bürokratielasten und Verwaltungsaufgaben inzwischen einen erheblichen Teil des Praxisalltags binden; die KZBV verweist dabei auf über 24 Stunden Bürokratieaufwand pro Woche in einer durchschnittlichen Praxis. Für Zahnarzt- und KFO-Praxen wird damit immer relevanter, wie gut ihre Systeme, Informationen und Abläufe tatsächlich zusammenspielen.[1]

Gerade in der Dentalbranche greifen heute zahlreiche Prozesse eng ineinander: Terminmanagement, Patientenkommunikation, Dokumentation, Recall, Aufgabensteuerung, Behandlungskoordination und die Einbindung weiterer digitaler Anwendungen müssen im Alltag reibungslos zusammenspielen. In vielen Praxen sind diese Strukturen jedoch historisch gewachsen. Einzelne Lösungen wurden nach und nach ergänzt, ohne dass daraus ein wirklich integriertes System entstanden ist. Die Folge sind Medienbrüche, doppelte Datenerfassung, unnötige Abstimmungen und ein organisatorischer Mehraufwand, der wertvolle Ressourcen bindet.

Wie relevant das auch betriebswirtschaftlich ist, zeigen aktuelle Zahlen der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung. Laut KZBV-Jahrbuch 2025 lag die Lohnsumme je Zahnarztpraxis 2024 bei 219.094 Euro und damit 10,3 Prozent über dem Vorjahr. In einem Umfeld steigender Personalkosten wird jede organisatorische Reibung spürbarer - und jede Effizienzreserve wertvoller.[2]

Fragmentierte Systeme sind in der Dentalbranche ein unterschätzter Kostenfaktor

Was auf den ersten Blick nach Digitalisierung aussieht, wird im Alltag vieler Praxen schnell zum organisatorischen Kostenfaktor, wenn Systeme nicht sauber zusammenspielen. Müssen Informationen zwischen verschiedenen Anwendungen gesucht, übertragen oder mehrfach gepflegt werden, entstehen Reibungsverluste, die Zeit kosten, Fehlerquellen erhöhen und Teams unnötig belasten. Besonders in KFO-Praxen mit langfristigen Behandlungsverläufen, regelmäßigem Kontrollbedarf und hoher Kommunikationsdichte wird schnell deutlich, wie stark wirtschaftlicher Erfolg heute auch von funktionierenden organisatorischen Strukturen abhängt.

"Viele Zahnarzt- und KFO-Praxen haben ihre digitalen Strukturen in den vergangenen Jahren Stück für Stück aufgebaut. Das führt häufig zu Insellösungen, die einzeln funktionieren, im Zusammenspiel aber unnötige Komplexität erzeugen", sagt Stefan Staudacher, Vorstand der medondo holding AG. "Gerade in der Dentalbranche wird damit immer deutlicher: Wachstum braucht keine weiteren Einzeltools, sondern integrierte Strukturen, die Informationen, Kommunikation und Prozesse zusammenführen."

Der medondo manager als integrierte Antwort auf neue Anforderungen in Dentalpraxen

Genau an diesem Punkt setzt der medondo manager an. In einer Branche, in der digitale Technologien längst verbreitet sind, braucht es mehr als einzelne spezialisierte Anwendungen. Entscheidend ist eine zentrale organisatorische Ebene, die Abläufe sinnvoll bündelt und Teams im Alltag entlastet. Der medondo manager unterstützt Zahnarzt- und KFO-Praxen dabei, zentrale organisatorische Prozesse in einer integrierten Systemlogik zusammenzuführen und damit mehr Transparenz, bessere Steuerbarkeit und effizientere Zusammenarbeit zu schaffen.

Statt mit voneinander getrennten Anwendungen zu arbeiten, können Praxen mit dem medondo manager Abläufe strukturierter organisieren und Kommunikations- sowie Verwaltungsprozesse besser aufeinander abstimmen. Das reduziert Medienbrüche, erleichtert die Zusammenarbeit im Team und schafft die Grundlage für eine Praxisorganisation, die mit steigenden Anforderungen mitwachsen kann.

Gerade in der Kieferorthopädie ist das von besonderer Bedeutung. Langfristige Patientenbeziehungen, regelmäßige Kontrolltermine, digitale Begleitung von Behandlungen und ein hoher Koordinationsbedarf zwischen Praxis, Patient:innen und verschiedenen Systemen machen deutlich, wie wichtig integrierte Prozesse heute sind. Aber auch in Zahnarztpraxen wird eine vernetzte Praxisorganisation zunehmend zum entscheidenden Faktor, wenn es darum geht, Servicequalität, Wirtschaftlichkeit und organisatorische Stabilität miteinander zu verbinden.

Integrierte Software wird zum Wachstumsfaktor

Die neuen Spielregeln der Praxisorganisation in der Dentalbranche sind damit klar: Wer wirtschaftlich erfolgreich arbeiten und gleichzeitig die eigene Praxis zukunftsfähig aufstellen will, braucht mehr als digitale Einzelbausteine. Gefragt sind Lösungen, die Abläufe vernetzen, Komplexität reduzieren und Teams im Alltag entlasten.

Für medondo ist genau das der Maßstab moderner Praxissoftware. Der medondo manager wurde dafür entwickelt, Zahnarzt- und KFO-Praxen eine integrierte Grundlage für effiziente Prozesse, bessere Steuerbarkeit und nachhaltiges Wachstum zu bieten. Denn in einem Markt, in dem personelle Ressourcen knapp, digitale Anforderungen hoch und Personalkosten deutlich gestiegen sind, ist integrierte Software längst kein Zusatz mehr - sondern ein wesentlicher Erfolgsfaktor moderner Praxisführung.

Über medondo

Als Wegbegleiter für erfolgreiche Praxen entwickelt medondo innovative Lösungen, die auf Basis digitaler Technologien und zukunftssicherer Konzepte für effiziente Arbeitsabläufe sorgen. Ziel ist es, den Praxisalltag so zu gestalten, dass das Praxisteam entlastet wird und mehr Zeit für das Wesentliche hat: die Patient:innen. Mit langjähriger Erfahrung der Ärzt:innen im medizinischen Beirat, der engen Zusammenarbeit mit 50 zukunftsorientierten Kooperationspraxen sowie international führenden Medizinunternehmen, wie Align Technology oder DentalMonitoring, begegnen medondo Lösungen zielgerichtet den Wünschen und Bedürfnissen von Praxisteams. Die medondo AG mit Sitz in Hannover wurde im September 2018 auf Initiative führender Fachzahnärzte gegründet, um zusammen mit branchenerfahrenen IT-Expert:innen die Zukunft des Medizinsektors aktiv zu gestalten.

Weitere Informationen:

www.medondo.com

Pressekontakt

presse@medondo.com

medondo AG

Schiffgraben 19

30159 Hannover

[1] zm online, Studie: Wie digital ist die Zahnmedizin in Deutschland?, 2025

[2] KZBV, Statistische Basisdaten zur vertragszahnärztlichen Versorgung, Jahrbuch 2025

(Ende)

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Aussender: medondo holding ag Tattenbachstraße 6 80538 München Deutschland Ansprechpartner: Maike Körber Tel.: +49 89 9974290 00 E-Mail: ir.holding@medondo.com Website: www.holding.medondo.com ISIN(s): DE0008131350 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1776326580145 ]

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April 16, 2026 04:03 ET (08:03 GMT)