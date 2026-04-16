Stellantis soll eine Partnerschaft mit Dongfeng erwägen, die eine gemeinsame Automobilproduktion in Europa und China beinhalten würde. Auch mit Xiaomi und Xpeng gibt es laut einem Agenturbericht Gespräche. Gelingen die Annäherungen, würde sich Stellantis noch enger an chinesische Hersteller binden. Wie Bloomberg berichtet, führen Stellantis und Dongfeng Verhandlungen darüber, dem chinesischen Hersteller Zugang zu ungenutzten Stellantis-Werken in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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