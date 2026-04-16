DJ PTA-Adhoc: sdm SE: Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Insolvenz
sdm SE: Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens
München (pta000/16.04.2026/15:40 UTC+2)
München, 16. April 2026 - Der Vorstand der sdm SE hat heute beschlossen, einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens beim zuständigen Amtsgericht zu stellen. Ebenfalls hat der Geschäftsführer der Gruppengesellschaft Industrie- und Werkschutz Mundt GmbH heute beschlossen, einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens beim zuständigen Amtsgericht zu stellen.
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: sdm SE Ranertstraße 5 81249 München Deutschland Ansprechpartner: Tobias Bodamer Tel.: +49 89 5529 1150 E-Mail: investorrelations@sdm-se.de Website: www.sdm-se.de ISIN(s): DE000A3CM708 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart
[ source: https://www.pressetext.com/news/1776346800162 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
April 16, 2026 09:40 ET (13:40 GMT)