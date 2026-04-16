Die Energiewende verändert den Rohstoffmarkt grundlegend. Während Gold traditionell als sicherer Hafen gilt, entwickelt sich Kupfer zunehmend zum strategischen Metall der kommenden Jahrzehnte. Zwei Bergbau-Giganten stehen dabei besonders im Fokus: Freeport-McMoRan und Rio Tinto. Beide Unternehmen investieren massiv in Kupfer und könnten zu den großen Gewinnern der globalen Elektrifizierung zählen. Denn ob Elektromobilität, Stromnetze oder erneuerbare Energien: Ohne Kupfer funktioniert die Energiewende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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