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Dow Jones News
16.04.2026 23:27 Uhr
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NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 24.101 Pkt - Drägerwerk gesucht

DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 24.101 Pkt - Drägerwerk gesucht

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Donnerstag stechen die Aktien von Drägerwerk positiv hervor. Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk hat seinen Wachstumskurs im ersten Quartal fortgesetzt und sieht sich Drägerwerk auf gutem Weg zu den Jahreszielen. Nach einem Rückgang im Vorjahreszeitraum ist der Umsatz von Dräger im ersten Quartal 2026 auf Basis vorläufiger Berechnungen währungsbereinigt um 6,9 Prozent (nominal: 3,5 Prozent) gestiegen. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern kletterte deutlich auf 18 Millionen Euro, nachdem er ein Jahr zuvor auf 0,4 Millionen Euro eingeknickt war. Auch der Auftragseingang legte nun zu. Die Drägerwerk-Vorzugsaktie legte im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate um 4,2 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zu. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
24.101    24.154    -0.2% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 16, 2026 16:54 ET (20:54 GMT)

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