Nach einer Traum-Rally in den letzten 12 Monaten pausierte der Goldpreis knapp unterhalb der 5.000 USD-Marke. Der Grund: Sehr schnell kam es in 2025 bis Januar dieses Jahres zu einer 130 % Aufwertung des Edelmetalls auf 5.400 USD. Knappheiten und derivative Schieflagen vor allem im Silber katapultierten die Preise für physisches Metall nach oben. Bei den meisten Goldminen und fortgeschrittenen Explorern kam es zu Aufwertungen von bis zu 500 %. Desert Gold verdoppelte sich in diesem Zeitraum ebenso, von Investoren wurde aber die gute Ausgangslage für eine Aufnahme der Förderung in 2026 völlig übersehen. Das deutsche Researchhaus GBC setzt ein Kursziel von 0,93 CAD, das ist bei Kursen um 0,14 CAD ein Traum-Potenzial für den kanadischen Developer. Investoren sollten nicht vergessen: Gold-Investments sind ein Hedge-Instrument gegen die geopolitischen Verwerfungen dieser Tage. Es stabilisiert Portfolio-Erträge und fungiert als Kaufkraftgarant über Jahre. Ein tieferer Blick lohnt sich!Den vollständigen Artikel lesen ...
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