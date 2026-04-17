Seit Ende Februar 2026 blockiert der Iran-Krieg die Straße von Hormuz und katapultiert Stickstoffdüngerpreise um 40 % nach oben. Während geopolitische Schocks die Lieferketten zerreißen, entstehen für clevere Anleger ungewohnte Chancen. Denn die Knappheit bei Harnstoff und Co. warnen Analysten, wird sich bis Jahresende halten. Doch nicht nur klassische Hersteller profitieren, auch kluge Alternativkonzepte rücken ins Rampenlicht. Drei völlig unterschiedliche Akteure aus der Agrarwirtschaft könnten vom Versorgungschaos überproportional profitieren: Bayer, MustGrow Biologics und Yara International.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de