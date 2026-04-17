EQS-News: Nagarro
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Die Ernennung ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Finanzführung und Governance von Nagarro
MÜNCHEN, 17. April 2026 /PRNewswire/ -- Der Aufsichtsrat der Nagarro SE hat Prateek Aggarwal mit Wirkung zum 1. Mai 2026 zum Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied des Vorstands ernannt. Die Erstbestellung erfolgt für eine Amtszeit von drei Jahren. Mit dieser Ernennung erweitert und stärkt Nagarro sein Führungsteam und schafft eine eigenständige CFO-Funktion zur Unterstützung des weiteren globalen Wachstums, einer gestärkten Governance sowie einer konstruktiven Einbindung in internationale Kapitalmärkte.
Prateek Aggarwal verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung im Finanzbereich im Technologie- und IT-Dienstleistungssektor. Er hatte leitende Positionen in internationalen börsennotierten Unternehmen inne und war in länderübergreifenden sowie kulturell vielfältigen Organisationen tätig. Dabei kann er auf eine starke Erfolgsbilanz in den Bereichen Finanzmanagement, operative Disziplin und Kapitalmarktkommunikation verweisen. Zuletzt war er in einer leitenden Funktion mit Fokus auf Wertsteigerung bei der RPSG Group tätig. Zuvor war er Chief Financial Officer bei HCLTech und Hexaware Technologies, wo er globale Finanzfunktionen verantwortete und Wachstums- sowie Transformationsinitiativen unterstützte.
Christian Bacherl, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Nagarro, sagt:
Manas Human, Co-founder und CEO von Nagarro, erklärt:
Prateek Aggarwal dazu:
Kontakt:
Über Nagarro
Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, unterstützt Kunden dabei, sich zu fluiden, innovativen und digital-first Organisationen zu entwickeln - und so in ihren Märkten erfolgreich zu sein. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Kultur sowie seine Vision der "Fluidic Intelligence" aus. Nagarro beschäftigt über 18.000 Mitarbeitende in 38 Ländern. Weitere Informationen unter www.nagarro.com.
(FRA: NA9) (SDAX/TecDAX) (ISIN: DE000A3H2200) (WKN A3H220)
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nagarro.com.
(FRA: NA9) (SDAX/TecDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)
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17.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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