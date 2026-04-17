Paukenschlag bei ITM Power: Der britische Wasserstoff-Spezialist hat eine strategische Kooperation mit keinem geringeren als dem DAX-Unternehmen Rheinmetall eingefädelt. Die Aktie von ITM Power schießt nach der Hammer-Meldung um über 25 Prozent nach oben und markiert damit ein frisches Mehrjahreshoch.Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit stehe das Giga-PtX-Projekt von Rheinmetall, dessen Ziel es sei, ein europaweites Netzwerk dezentraler Produktionsanlagen für synthetische Kraftstoffe für die Streitkräfte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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