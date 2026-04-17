Kupfer hat sich vom klassischen Industriemetall zu einem strategischen Rohstoff des 21. Jahrhunderts entwickelt. Es steckt in Radaren, Kommunikationsnetzen, Präzisionsmunition und in der gesamten zivilen wie militärischen Energieversorgung. Was früher ein Indikator für Bauaktivität war, gilt heute als neuralgischer Punkt der globalen Sicherheitsarchitektur. Nach einem Anstieg um rund 36 Prozent im vergangenen Jahr erreicht der Preis 2026 zeitweise über 13.000 US-Dollar je Tonne, ein Symbol für strukturelle Knappheit. Die Nachfrage wächst rasant, getrieben von elektrischer Infrastruktur, E-Mobilität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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