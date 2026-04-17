Die Allianz untermauert einmal mehr ihre starke Stellung im deutschen Versicherungsmarkt. Während das Neugeschäft der im GDV organisierten Lebensversicherer 2025 erneut rückläufig war, behauptete sich der Münchner Branchenprimus auf hohem Niveau und verteidigte seine Spitzenposition bei den Neuverträgen.Nach vorläufigen Zahlen des GDV sank der Neuzugang der Lebensversicherer 2025 gegenüber dem bereits schwachen Vorjahresniveau noch einmal deutlich um mehr als ein Neuntel auf nur noch 3,8 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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