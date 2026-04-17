© Foto: Daniel Karmann/dpa - dpa-BildfunkDie Aktie von ITM Power haussiert nach der Partnerschaft mit Rheinmetall. Gemeinsam wollen beide Unternehmen ein Netzwerk für synthetische Kraftstoffe für NATO-Streitkräfte aufbauen.Der britische Wasserstoffspezialist ITM Power hat mit dem deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall eine strategische Partnerschaft geschlossen - und damit an der Börse für Begeisterung gesorgt. Die Aktie von ITM Power sprang nach der Ankündigung um bis zu 40 Prozent nach oben. Auslöser ist ein Projekt mit geopolitischer Sprengkraft: Gemeinsam wollen die Unternehmen ein europaweites Netz dezentraler Anlagen zur Herstellung synthetischer Kraftstoffe für NATO-Streitkräfte aufbauen. Tipp aus der RedaktionRasieren Sie …Den vollständigen Artikel lesen
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