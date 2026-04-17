Mitten im Jubiläumsjahr eskaliert der Arbeitskampf bei Europas größtem Airline-Konzern: Lufthansa stellt den Betrieb der Tochter Cityline mit sofortiger Wirkung ein und stellt 2.200 Mitarbeiter frei. Der Dauerkonflikt zwischen Management und den Spartengewerkschaften VC und UFO bedroht zunehmend die Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Kernmarke - mit weitreichenden Folgen für Struktur und Strategie des Konzerns. Der Bruch Frankfurt, ein Mittwoch im April. Draußen vor dem "Hangar One" demonstrieren Hunderte Lufthansa-Mitarbeiter in gelben Westen, drinnen hält Bundeskanzler Friedrich Merz ein Loblied auf 100 Jahre Lufthansa. Lufthansa-Chef Carsten Spohr spricht von "fantastischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de