Im Zentrum der künftigen Zusammenarbeit steht Rheinmetalls sogenanntes Giga-PtX-Projekt. Ziel dieses Vorhabens ist der Aufbau eines europaweiten Netzwerks dezentraler Anlagen zur Produktion synthetischer Kraftstoffe (E-Fuels), insbesondere für militärische Anwendungen innerhalb der NATO. Damit soll die Versorgungssicherheit erhöht und die Abhängigkeit von klassischen Lieferketten reduziert werden. Geplant sind mehrere hundert Produktionsanlagen, die jeweils über Elektrolysekapazitäten von bis zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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