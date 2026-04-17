Schocknachricht aus Frankreich: Der Eisenbahnbauer Alstom kappt überraschend seine Prognose. Trotz voller Auftragsbücher rudern die Franzosen bei ihren mittelfristigen Zielen zurück. Die Börse reagiert umgehend: Die Aktie stürzt zweistellig ab. DER AKTIONÄR beleuchtet die Hintergründe, die zur Prognosekappung geführt haben. Während Konkurrent Siemens Mobility zuletzt mit soliden Zahlen glänzte, schlittert der Erzrivale Alstom in eine handfeste Vertrauenskrise. Dabei sahen die nackten Zahlen auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär