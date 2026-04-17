Karbon-X Project Inc.: Karbon-X bringt SkyXero auf den Markt, eine neue App zur Erfassung von Flugemissionen, da Reisende nach vertrauenswürdigen Klimalösungen suchen

New mobile app enables real-time flight emissions tracking and access to verified climate projects worldwide, launching during Earth Month.

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 17. April 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQX: KARX) ("Karbon-X" oder das "Unternehmen"), ein vertikal integrierter Anbieter von Klimalösungen, der sowohl auf dem regulierten als auch auf dem freiwilligen Kohlenstoffmarkt tätig ist, gab heute die Einführung von SkyXero bekannt, einer neuen mobilen Anwendung, mit der Reisende die Emissionen ihrer Flüge mit wenigen Fingertipps messen und ausgleichen können.

SkyXero wird im Rahmen des Earth Month, einer Zeit, in der weltweit verstärkt auf Umweltauswirkungen geachtet wird, eingeführt. Die App ist ab sofort weltweit verfügbar und wurde entwickelt, um der wachsenden Nachfrage von Reisenden gerecht zu werden, die nach praktischen, vertrauenswürdigen Möglichkeiten suchen, Klimabelange in ihre Reiseentscheidungen einzubeziehen.

Mit SkyXero können Nutzer Flugdaten eingeben, die damit verbundenen Emissionen sofort berechnen und zu einem kuratierten Portfolio von vertrauenswürdigen, von Dritten verifizierten Klimaprojekten beitragen, darunter solche, die nach führenden Standards wie Verra und Gold Standard zertifiziert sind - und das in einer einfachen, mobilen Echtzeit-App.

Im Rahmen der Einführung zum Earth Month wird Karbon-X die über die App geleisteten Nutzerbeiträge bis zu einer Gesamtsumme von 250.000 USD verdoppeln und damit sein Engagement für die Steigerung messbarer Auswirkungen durch verifizierte Klimaprojekte bekräftigen. Es wird nicht erwartet, dass diese Initiative wesentliche Auswirkungen auf die Finanzergebnisse des Unternehmens haben wird.

Während das Bewusstsein für reisebedingte Emissionen wächst, bleiben bestehende Lösungen oft komplex oder schwer zu bedienen. SkyXero vereinfacht diesen Prozess und macht es Reisenden leicht, ihre Auswirkungen zu verstehen und in Echtzeit Maßnahmen zu ergreifen.

Mit SkyXero können Nutzer:

die Emissionen für jeden kommerziellen Flug weltweit berechnen

innerhalb von Sekunden über eine vereinfachte mobile Benutzeroberfläche Maßnahmen ergreifen

zu verifizierten Klimaprojekten beitragen

die Auswirkungen im Zeitverlauf verfolgen

"Da das Reiseaufkommen weltweit weiter zunimmt, verschieben sich die Erwartungen hinsichtlich der Rechenschaftspflicht", sagte Chad Clovis, Chief Executive Officer von Karbon-X. "Was wir insbesondere auf Führungsebene beobachten, ist eine Entwicklung hin zu bewussterer Entscheidungsfindung. SkyXero setzt dies in die Praxis um, indem es die Auswirkungen leicht verständlich macht und es ermöglicht, in Echtzeit Maßnahmen zu ergreifen, ohne das Reiseerlebnis zu beeinträchtigen."

"SkyXero wurde entwickelt, um einen Prozess zu vereinfachen, der traditionell fragmentiert und komplex war", sagte Zarko Mandic, Vice President of Technology bei Karbon-X. "Durch die Kombination von Emissionsberechnungen in Echtzeit mit einer optimierten Benutzererfahrung haben wir eine Plattform geschaffen, die sowohl intuitiv für den Nutzer ist als auch auf der Infrastruktur basiert, die erforderlich ist, um glaubwürdige, messbare Ergebnisse zu liefern."

Die Einführung von SkyXero markiert eine strategische Erweiterung der Karbon-X-Plattform hin zu Anwendungen für Endverbraucher und bringt das Know-how des Unternehmens in den Bereichen Kohlenstoffmärkte, Projektentwicklung und Umwelt-Asset-Management direkt zu den einzelnen Nutzern. Dieser Ansatz verbindet die Klimainfrastruktur mit alltäglichen Entscheidungsprozessen und ermöglicht eine breitere Beteiligung, während die auf dem heutigen Markt erforderliche Integrität und Transparenz gewahrt bleibt.

SkyXero ist ab sofort weltweit verfügbar. Erfahren Sie mehr unter www.skyxero.com

Über Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) ist ein vertikal integriertes Unternehmen für Klimalösungen, das End-to-End-Dienstleistungen über Compliance- und freiwillige Kohlenstoffmärkte hinweg anbietet. Von der Projektinitiierung und Emissionsquantifizierung bis hin zur Unterstützung bei der Verifizierung, der Ausstellung von Emissionszertifikaten und dem Vertrieb auf dem Markt bietet Karbon-X vertrauenswürdige, transparente Klimalösungen für Unternehmen und Institutionen weltweit. Erfahren Sie mehr unter www.karbon-x.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

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Emma Caputo

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Karbon-X

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Quelle: Karbon-X Project Inc.