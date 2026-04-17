Die Drägerwerk-Aktie glänzte zuletzt mit einer sehr starken Börsen-Performance. Innerhalb eines Jahres stieg der Kurs des Medizintechnikanbieters um über +60% auf ein neues 8-Jahreshoch. Können die neuen Quartalszahlen der Aktie noch weiter nach oben katapultieren? Starker Jahresauftakt Drägerwerk gelang ein starker Auftakt ins neue Jahr. Im ersten Quartal stieg der Umsatz währungsbereinigt um 6,9% auf 756 Millionen €. Umsatztreiber war vor allem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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