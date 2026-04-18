Washington - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) bleibt mit Blick auf die Krise im Nahen Osten zurückhaltend, was den Konjunkturausblick für die Schweiz angeht. Im laufenden Jahr rechnet SNB-Präsident Martin Schlegel mit einem gedämpften Wachstum, wie er in einem Interview mit der SRF-«Tagesschau» (Ausgabe 17.04.) in Washington sagte. 2027 rechnet er aber mit einer «gewissen Erholung». Unverändert bleibt die geldpolitische Ausrichtung der SNB, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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