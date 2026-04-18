

EQS-Media / 18.04.2026 / 16:56 CET/CEST

Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ), Redwood oder das Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es eine zweijährige Kooperationsvereinbarung mit "Aidos Innovations" in Bezug auf ein Track and Trace-Pilotprogramm abgeschlossen hat, in deren Rahmen es mit der "Royal Canadian Mounted Police" ("RCMP"), dem "Victoria Police Department" ("VICPD") und der "Canada Border Services Agency" ("CBSA") zusammenarbeiten wird, um eine KI-gestützte Analyseplattform für den Nachweis und die Vorhersage toxischer Opioide, einschließlich Fentanyl, in Vancouver und Victoria zu entwickeln, wobei Potenzial für eine breitere Anwendung in ganz Kanada besteht. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Reaktion der Region auf die Fentanyl-Krise zu stärken, indem sie eine stärker koordinierte und datengestützte Übersicht über die Opioidaktivität in diesen beiden großen urbanen Zentren bereitstellt. Gleichzeitig unterstützt sie umfassendere Ziele der öffentlichen Sicherheit, der Grenzsicherung und der nationalen Gefahrenaufklärung durch verbesserte Koordination, ein frühzeitigeres Erkennen von Veränderungen im illegalen Drogenangebot sowie schnellere Reaktionen auf neu entstehende Bedrohungen. Redwood AI nutzt fortschrittliche künstliche Intelligenz, um Forschung und Entwicklung in der Chemie zu beschleunigen, mit dem Ziel, die Wirkstoffentdeckung und -entwicklung zu unterstützen sowie Lösungen für Verteidigung und Sicherheit voranzubringen. Das Unternehmen kombiniert Fachkenntnisse in den Bereichen Chemie, KI und Fertigung, um die Synthese und Skalierung von Arzneimitteln zu optimieren. Die Plattform von Redwood AI ist darauf ausgelegt, eine schnellere und effizientere Entwicklung neuer Therapien und chemiegesteuerter Anwendungen zu ermöglichen. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Redwood mit "Aidos" zusammenarbeiten, um eine Analyseplattform für die Erkennung und Vorhersage von Opioiden in Vancouver und Victoria zu konzipieren, aufzubauen und bereitzustellen. Das zweijährige Projekt wird sich auf den Aufbau und den Einsatz dieses Systems in beiden Städten konzentrieren, um zeitnahe und umsetzbare Informationen zur Opioidaktivität zu liefern. "RCMP", "VICPD" und "CBSA" werden als wichtige Partner mitwirken und dabei helfen, die Entwicklung und Nutzung des Tools so zu steuern, dass es die operativen und nachrichtendienstlichen Anforderungen an vorderster Front in ihren Zuständigkeitsbereichen unterstützt. Neben der Unterstützung der nachrichtendienstlichen Arbeit der Strafverfolgungsbehörden soll die Plattform die gemeinsame Lageübersicht der beteiligten Behörden verbessern und zu einer stärker koordinierten regionalen Reaktion auf Aktivitäten im Zusammenhang mit toxischen Drogen beitragen. Die Zusammenarbeit soll voraussichtlich die Entwicklung interaktiver Dashboards, Lageberichte und weiterer Entscheidungsunterstützungsinstrumente umfassen, die darauf ausgelegt sind, den beteiligten Behörden zu helfen, aufkommende Opioidaktivitäten effektiver zu interpretieren und darauf zu reagieren. Das Projekt soll durch eine schrittweise Implementierung umgesetzt werden, beginnend mit Prototypen von Systemen und repräsentativen Datenumgebungen, bis hin zur Integration von Live-Daten, wenn die technischen, Governance- und behördlichen Anforderungen festgelegt sind. Im Laufe der Entwicklung ist die Plattformarchitektur so konzipiert, dass sie auf weitere Jurisdiktionen ausgedehnt werden und angrenzende Anwendungsfälle in Bezug auf die öffentliche Sicherheit unterstützen kann. Gemäß den Bedingungen der Zusammenarbeit wird Redwood das Eigentum an seiner zugrunde liegenden Plattform, der Software, den Analysemethoden sowie an sonstigen geistigen Hintergrunds-Eigentumsrechten behalten, während "Aidos" das Eigentum an seinen Daten und anderen proprietären Beiträgen zum Projekt behält; dabei räumt jede Partei der anderen eine begrenzte und spezifische Lizenz für die Zwecke der Zusammenarbeit ein. Abbildung 1 - vordere Reihe, von links nach rechts: Mark MacLachlan, Dean, Faculty of Science UBC; Dr. Matthew A. Roberts, Managing Director, Aidos; Dr. Benoit-Antoine Bacon, President und Vice-Chancellor, UBC; Nina Krieger, Ministerin für öffentliche Sicherheit und Generalstaatsanwältin von British Columbia; Josie Osborne, Gesundheitsministerin von British Columbia; Fiona Wilson, Polizeipräsidentin, Victoria Police Department; and Dr. Pouya Azar, Direktor, Aidos. "Track and Trace" ist als Frühwarnsystem für gefährliche Drogen konzipiert und dient der öffentlichen Sicherheit und Gesundheit durch den Austausch von Informationen, die frühzeitige Erkennung neu auftretender Drogenbedrohungen und einen besseren Überblick über Veränderungen im illegalen Drogenhandel. "Track and Trace" zielt darauf ab, zwei einander ergänzende Funktionen innerhalb der umfassenderen Initiative zu kombinieren. "Track" soll Veränderungen im Angebot illegaler Drogen aufspüren, sobald diese auftreten, und zwar durch automatisierte Analyse, KI-gestützte Auswertung sowie die frühzeitige Erkennung sich verändernder chemischer Muster und regionaler Risiken; "Trace" soll die Rückverfolgung unterstützen, indem es isotopenbasierte molekulare Marker nutzt, um legitime Produktions- und Vertriebswege von umgeleiteten oder illegalen Quellen zu unterscheiden. Gemeinsam sind diese Fähigkeiten darauf ausgelegt, eine frühzeitigere Warnung, ein besseres Lagebewusstsein sowie stärker koordinierte Reaktionen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und der öffentlichen Gesundheit zu unterstützen. "Aidos" und Redwood arbeiten zusammen, um "Track and Trace" als praktische Plattform für die Nutzung durch Partner im Bereich öffentliche Sicherheit und Gesundheit in der Praxis voranzutreiben. "Aidos" ist eine gemeinnützige Einrichtung, die sich auf die Umsetzung modernster Wissenschaften in reale Lösungen für Personen mit Substanzmissbrauch konzentriert. Ziel ist es, zugängliche Tools, Therapien und Technologien zu entwickeln, die Patienten, Kliniker und Mitarbeiter an vorderster Front unterstützen. Das Forschungsportfolio umfasst Diagnose-Tools, digitale Wiederherstellungstechnologien, forensische Anwendungen und fortschrittliche Therapeutika, die auf kurz-, mittel- und langfristige Auswirkungen ausgerichtet sind. https://www.aidosinnovations.ai/ Dieser Schwerpunkt auf praktischer, wissenschaftlich fundierter Schadensminderung ergänzt Redwoods Expertise bei der Bereitstellung fortschrittlicher künstlicher Intelligenz in realen Umgebungen mit hohem Stellenwert. Abbildung 2 - von links nach rechts: Kristian Thorlund, President & Direktor, Redwood; Glenn Sammis, Head of Chemistry, Redwood; Louis Dron, CEO, Redwood; und Nina Krieger, Ministerin für öffentliche Sicherheit und Generalstaatsanwältin von British Columbia. Louis Dron, CEO von Redwood AI, kommentierte: "Redwood wurde unter der Prämisse gegründet, dass fortschrittliche KI auf Probleme angewendet werden sollte, die für das Leben der Menschen am wichtigsten sind. Durch die Kombination unserer prädiktiven Technologien mit dem fundierten Wissen von Aidos in Bezug auf Substanzmissbrauchsstörungen und der gelebten Realität der Opioidkrise, beabsichtigen wir, Entscheidungsträgern und Organisationen im Bereich der öffentlichen Sicherheit - einschließlich Strafverfolgungs- und Grenzbehörden sowie Partnern im Gesundheitswesen - bessere Instrumente an die Hand zu geben, um Todesfälle zu verhindern, toxische Lieferketten zu unterbrechen und die am stärksten betroffenen Gemeinschaften zu unterstützen". Diese Nachricht fügt sich nahtlos in den positiven Newsflow der vergangenen Wochen ein: Die Einladung zur "BIO-Europe Spring 2026", einer der bedeutendsten europäischen Biotech-Fachkonferenzen, verschafft dem Unternehmen internationale Sichtbarkeit sowie direkten Zugang zu einem hochkarätigen Netzwerk aus Investoren, potenziellen Partnern und Branchenexperten. Gleichzeitig unterstreicht die Bestätigung des "Mitacs"-geförderten Forschungsprojekts mit der "University of British Columbia" und dem "Quantum Algorithms Institute" die wissenschaftliche Substanz und strategische Ausrichtung des Unternehmens. Als gleichberechtigter Partner erhält Redwood AI unmittelbaren Zugang zu akademischem Know-how im Bereich Quantenalgorithmen - eine Grundlage, die langfristig zur Entwicklung technologischer Differenzierungsmerkmale beitragen kann. Darüber hinaus startet das Unternehmen eine Forschungskooperation mit dem "Brent Page Lab" der "University of British Columbia" ("UBC"), um im Projekt "Novel Therapeutics for Neurodegeneration - Targeting NUDT5 in Alzheimer's Disease" mithilfe seiner KI-gestützten Rechenplattform und der medizinisch-chemischen Expertise der "UBC" gezielt neue Wirkstoffkandidaten gegen Alzheimer zu entwickeln. Damit stärkt Redwood AI seine technologische Positionierung, seine wissenschaftliche Glaubwürdigkeit sowie sein langfristiges Wertschöpfungspotenzial in einem rasant wachsenden Zukunftsmarkt. Das kürzlich verkündete Cloud-Upgrade verbessert zudem das Vermarktungspotenzial von "Reactosphere", wobei die erweiterte Cloud-Architektur insbesondere das Einsatzpotenzial in den Bereichen Verteidigung und öffentliche Sicherheit erhöhen soll. Die pharmazeutische Industrie befindet sich in einer Phase tiefgreifender Transformation. Neue Wirkstoffe werden immer komplexer, Entwicklungszyklen länger und teurer, und regulatorische Anforderungen steigen kontinuierlich. Gleichzeitig verschiebt sich die Wertschöpfung zunehmend in Richtung spezialisierter Partner wie "CDMO"s, die Entwicklungs- und Produktionsaufgaben effizient, skalierbar und flexibel gestalten. Der globale "CDMO"-Markt lag 2025 bei rund 197,4 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich bis 2034 auf 368,7 Milliarden US-Dollar anwachsen, mit einer stabilen jährlichen Wachstumsrate von 7,2%. Pharmaceutical CDMO Market Size to Hit USD 368.70 Bn By 2034 Wissenswertes: "CDMO" steht für "Contract Development and Manufacturing Organizations" - spezialisierte Unternehmen, die für Pharma- und Biotechnologiefirmen die Entwicklung und Herstellung von Medikamenten übernehmen. Sie führen die Forschung durch, optimieren Produktionsprozesse und stellen Arzneimittel in großen Mengen her. "CDMO"s sind besonders für kleinere Biotech-Unternehmen wichtig, die keine eigenen Produktionsanlagen haben und diese Aufgaben auslagern möchten - etwa bei der Herstellung von Impfstoffen. Parallel dazu treibt die Einführung künstlicher Intelligenz die Arzneimittelentwicklung voran. KI-gestützte F&E-Lösungen für die Pharmaindustrie wachsen jährlich um etwa 10% und sollen bis 2034 ein Volumen von rund 16,5 Milliarden US-Dollar erreichen. Wachstumstreiber sind unter anderem die breitere Integration von KI in Forschung und Entwicklung, verstärkte Investitionen in KI-getriebene Automatisierung und der zunehmende Einsatz datengetriebener Entscheidungswerkzeuge in der Arzneimittelentwicklung. Diese Technologien ermöglichen es, Prozesse schneller, effizienter und zuverlässiger zu gestalten, während sie gleichzeitig Risiken reduzieren und die Time-to-Market für neue Wirkstoffe verkürzen. KI-Plattformen in diesem Bereich sind speziell darauf ausgerichtet, die chemische Synthese zu optimieren. Intelligente Algorithmen können Reaktionswege vorhersagen, Kosten- und Sicherheitsaspekte berücksichtigen und datenbasierte Empfehlungen für die Prozessentwicklung liefern. Dies erlaubt es Forschungsteams, neue Verbindungen schneller zu entwerfen, zu verfeinern und effizienter zu synthetisieren. Experimentierzyklen, die traditionell Wochen oder Monate in Anspruch nehmen, lassen sich so auf Bruchteile der Zeit verkürzen, während die Skalierbarkeit und Reproduzierbarkeit der Prozesse steigen. Darüber hinaus unterstützen diese Technologien die Optimierung chemischer Reaktionen durch Vorhersage optimaler Reagenzien, Temperaturen und Reaktionsbedingungen. Dies führt zu höheren Ausbeuten, geringeren Materialverlusten und insgesamt kosteneffizienteren Prozessen. Die Plattformen sind flexibel und lassen sich in bestehende Forschungs- und Produktionsumgebungen integrieren, sodass Unternehmen die Vorteile der KI direkt in ihre Workflows übertragen können. Die Marktdynamik ist gerade günstig: Der steigende Outsourcing-Trend in Pharma und Biotech, kombiniert mit wachsender KI-Integration, schafft enorme Chancen für Anbieter und Anwender. Die KI-Technologie kann die Effizienz, Qualität und Geschwindigkeit der Arzneimittelentwicklung nachhaltig verbessern, gleichzeitig Risiken minimieren und die Entscheidungsfindung auf Basis umfangreicher Daten unterstützen. Unternehmen, die diese Werkzeuge frühzeitig implementieren, können signifikante Wettbewerbsvorteile erzielen und aktiv an der Transformation der pharmazeutischen Wertschöpfungskette mitwirken. Die Kombination aus starkem Marktwachstum im "CDMO"-Sektor, technologischer Innovation durch KI und der steigenden Nachfrage nach Effizienz und Qualität bildet ein dynamisches, zukunftsträchtiges Marktumfeld. KI-gestützte Plattformen werden zunehmend zum Standard in Forschung und Entwicklung und bieten einen direkten, messbaren Mehrwert für die chemische Synthese und Arzneimittelentwicklung. Sie ermöglichen es, Entwicklungsprozesse zu beschleunigen, Kosten zu reduzieren, Ausbeuten zu verbessern und innovative Wirkstoffe schneller auf den Markt zu bringen. Mit zunehmender Marktdurchdringung KI-basierter Lösungen und der weiteren Positionierung im pharmazeutischen Innovationsumfeld dürften hier schon bald neue Wachstumsimpulse entstehen. In Kombination mit den technologischen Fortschritten von Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) ergibt sich ein Szenario, in dem das derzeitige Kursniveau langfristig als attraktiver Einstiegszeitpunkt betrachtet werden könnte.

- Rechtliche Angaben zu der Veröffentlichung Diese Veröffentlichung ist eine Marketingmitteilung und Bestandteil einer Werbekampagne des Emittenten Redwood AI Corp. und richtet sich an erfahrene und spekulativ orientierte Anleger. Die vorliegende Mitteilung darf keinesfalls als unabhängige Finanzanalyse oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenkonflikte, die die Objektivität des Erstellers beeinträchtigen können, vorliegen (siehe im Folgenden Abschnitt "Interessen / Interessenkonflikte"). Die angegebenen Preise zu besprochenen Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen erstmaligen Verbreitung. Identität des Verbreiters und Erstellers: MCS Market Communication Service GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Iserlohn unter der Nummer HRB 11340 und eingetragen in der Liste der institutsunabhängigen Ersteller und/oder Weitergeber von Anlagestrategie- und Anlageempfehlungen die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführt wird und zuständige Aufsichtsbehörde ist (nachfolgend als "Verbreiter" bezeichnet). Interessen / Interessenskonflikte Der Verbreiter erhält vom Emittenten für die Verbreitung der Marketingmitteilung eine fixe Vergütung. Der Verbreiter und/oder mit ihr verbundene Unternehmen wurden vom Emittenten bzw. von deren Aktionären mit der Erstellung der vorliegenden Marketingmitteilung beauftragt. Aufgrund der Beauftragung durch den Emittenten ist die Unabhängigkeit der Mitteilung nicht sichergestellt. Dies begründet laut Gesetz auf Seiten der Verbreiter bzw. des verantwortlichen Redakteurs einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Wir weisen darauf hin, dass die Auftraggeber (Dritte) der Publikation von Verbreiter, deren Organe, wesentlichen Aktionäre, sowie mit diesen verbundenen Parteien (Dritte) zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung womöglich Aktien des Emittenten, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen wird, halten. Es besteht seitens der Auftraggeber und der Dritten gegebenenfalls die Absicht, diese Wertpapiere in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren oder jederzeit weitere Wertpapiere hinzuzukaufen. Der Verbreiter handelt demzufolge im Zusammenwirken mit und aufgrund entgeltlichen Auftrags von weiteren Personen, die signifikante Aktienpositionen des besprochenen Emittenten halten können. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Weder Verbreiter noch der verantwortliche Redakteur sind an den beschriebenen möglichen Veräußerungs- / Kaufaktivitäten beteiligt. Auf entsprechende potentielle Aktienverkäufe und -käufe der Auftraggeber sowie Dritter hat der Emittent auch keinen Einfluss. Der Verbreiter hat es zu unterlassen, Wertpapiere des Emittenten zu halten oder in irgendeiner Weise mit ihnen zu handeln. Der Verbreiter der Mitteilung besitzt/hält weder unmittelbar noch mittelbar (beispielsweise über verbundene Unternehmen, in abgestimmter Art und Weise) Aktienpositionen des besprochenen Emittenten. Darüber hinaus ist die Vergütung des Verbreiters der Mitteilung weder direkt an finanzielle Transaktionen noch an Börsenumsätze oder Vermögensverwaltungsgebühren gekoppelt. Weder der Verbreiter, noch ein mit ihm verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person (noch deren mit ihr eng verbundene Personen), noch Personen, die vor Weitergabe der Mitteilung Zugang hatten oder haben konnten, sind / ist in Besitz einer Nettoverkaufs- oder Nettokaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Kapitals des Emittenten überschreitet. Ebenso wenig werden von der/den Person/en Anteile an über 5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten gehalten, war/en die Person/en innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend, war/en die Person/en Marketmaker oder Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten, haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitt A und B der Richtlinie 2014/65/EU getroffen, die innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate gültig war oder in diesem Zeitraum eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung gegeben war. Emittent: Redwood AI Corp.

Datum der erstmaligen Verbreitung: 20.02.2026

Uhrzeit der erstmaligen Verbreitung: 06:00 Uhr

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Sorgfaltsmaßstab: Bewertungen und daraus abgeleitete Schlussfolgerungen werden mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns und unter Berücksichtigung aller zum jeweiligen Zeitpunkt öffentlich zugänglichen nach Ansicht des Erstellers entscheidungserheblichen Faktoren erstellt. Hinweise betreffend der mit den Wertpapieren und mit deren Emittenten verbundenen Risiken Weil andere Researchhäuser und Börsenbriefe den Wert auch besprechen können, kann es in vorliegendem Empfehlungszeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen. Natürlich gilt es zu beachten, dass der Emittent in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Der Emittent weist ggf. noch keine Umsätze auf und befindet sich auf Early Stage Level, was riskant ist. Die finanzielle Situation des Unternehmens ist noch defizitär, was die Risiken deutlich erhöht. Durch ggf. notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können. Wenn es dem Emittenten nicht gelingt, weitere Finanzquellen in den nächsten Jahren zu erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting/Einstellung des Handels drohen. Enthaftungserklärung und Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die der Verbreiter auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, ausnahmslos ausgeschlossen. Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments immer mit Risiko verbunden sind. Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden können. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen. 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Alle in dem vorliegenden Report zum Emittenten geäußerten Aussagen, außer historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen verstanden werden, die sich wegen erheblicher Unwägbarkeiten durchaus nicht bewahrheiten könnten. Die Aussagen des Erstellers unterliegen Ungewissheiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die getätigten Prognosen tatsächlich eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht auf die Aussagen des Erstellers verlassen und nicht nur auf Grund der Lektüre der Mitteilung Wertpapiere kaufen oder verkaufen. Der Service des Verbreiters darf deshalb keinesfalls als persönliche oder auch nur allgemeine Anlageberatung aufgefasst werden. Nutzer, die aufgrund der vom Verbreiter abgebildeten oder bestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. 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Darüber hinaus können zukunftsgerichtete Informationen Aussagen zu Branchendaten, Daten zum Pharmamarkt, Unternehmensdaten sowie sonstigen Markt-, Wachstums- oder Prognoseannahmen umfassen, die nicht auf historischen Tatsachen beruhen. Solche Informationen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Annahmen des Unternehmens und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von den ausdrücklich oder implizit dargestellten abweichen. Hierzu zählen unter anderem Annahmen hinsichtlich Marktbedingungen, Branchentrends, regulatorischer Entwicklungen, Nachfrageentwicklung, technologischer Fortschritte sowie der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in relevanten Märkten. 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Die in diesem Werbetext enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Begriffsbestimmungen Maßgebend für die Einschätzung zu einem Emittenten ist, ob sich seine Aktien nach der Einschätzung des Erstellers in den folgenden 12 Monaten (Geltungszeitraum) besser, schlechter oder im Vergleich mit den Aktien vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer Group bewegen können: Sell: Der Begriff Sell bedeutet verkaufen. Der Ersteller ist der Auffassung, dass ein weiterer Kursgewinn unwahrscheinlich ist, ein Kursverlust eintreten könne oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all diesen Fällen wird er die Empfehlung "Sell" aussprechen.

Hold: Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Ersteller sieht ein Kurspotenzial für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten.

Buy: Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Ersteller erwartet einen Kursanstieg der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet hält.

Strong Buy: Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und Salomon Brothers verwendet. Der Ersteller erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer Group überdurchschnittlichen Kursanstieg. Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung der zugrunde gelegten Annahmen. Diese Erörterung von Risikofaktoren in der Analyse erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Emittent/Herausgeber: MCS Market Communication Service GmbH

Schlagwort(e): Finanzen



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