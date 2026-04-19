Am Freitag setzte der Goldpreis zum Befreiungsschlag an. Er durchbrach die 4.800 US-Dollar und löste damit ein starkes Kaufsignal aus. Die Nachricht von der Öffnung der Straße von Hormus durch den Iran sorgte zum Wochenausklang für Kaufstimmung. Die Ölpreise brachen ein. Anleiherenditen kamen zurück. Die Aktienindizes legten kräftig zu und auch die Edelmetalle schalteten einen Gang höher.Für Gold war es aus charttechnischer Sicht wichtig, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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