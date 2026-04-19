Ein Rückblick auf Goldaktien, Gold und EUR/USD in der KW 16 2026. Außerdem werfen wir wie gewohnt einen Blick auf Silber und die Goldpreisentwicklung in Euro. Für Goldaktionäre betrachten wir zudem den NYSE Arca Gold BUGS Index. Unsere Headlines im Wochenrückblick Ein Rückblick auf Gold und Silber EUR/USD und Gold in Euro Ein Blick auf den NYSE Arca Gold BUGS Index Welche Goldaktien standen bei uns im Blickpunkt? Gold mit stabiler KW 16 2026 Der Goldpreis zeigte sich in der vergangenen Woche erneut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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