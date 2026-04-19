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Gold schreibt gerade Geschichte. Über 4.850 US-Dollar je Unze, das hat die Welt noch nicht gesehen. Und mittendrin: Barrick Mining, einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Margen springen auf fast 70 Prozent, der freie Cashflow explodierte 2025 um 194 Prozent auf 3,9 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig plant das Unternehmen unter dem neuen CEO Mark Hill die Abspaltung nordamerikanischer Assets und eine Milliarden-Offensive im Kupfergeschäft. Die Aktie kämpft noch knapp unter dem 50er SMA, charttechnisch am Scheideweg. Kommt jetzt der Ausbruch? Die Zündschnur brennt!

Goldpreis, Margen und ein neuer Chef

Der Goldpreis läuft heiß. Über 4.850 US-Dollar je Unze, vier Wochen in Folge nach oben. Barrick Mining verdient an jeder geförderten Unze aktuell rund 3.000 US-Dollar. Die Gewinnmarge liegt bei knapp 70 Prozent. Mit Mark Hill übernahm Ende 2025 ein frischer CEO das Ruder. Am 11. Mai legt er seinen ersten Quartalsbericht vor. Aus Barrick Gold wurde die Barrick Mining Corporation, das neue Tickersymbol "B" steht für ein breiteres Geschäftsmodell. Kupfer rückt neben Gold immer stärker in den Mittelpunkt. Die Zahlen für 2025 sprechen für sich. Umsatz plus 31 Prozent, Gewinn plus 133 Prozent auf fast 5 Milliarden US-Dollar. Das Management schüttet 50 Prozent des freien Cashflows an die Aktionäre aus, die Quartalsdividende stieg auf 17,5 US-Cent. Die Lumwana-Mine in Sambia soll zur "Super Pit" ausgebaut werden, Kupferproduktion von 120.000 auf 240.000 Tonnen verdoppelt. Der geplante Börsengang nordamerikanischer Goldaktiva, der rund 64 Prozent der bisherigen Produktion bündeln würde, gilt bei Analysten als weiterer echter Kurstreiber.

Charttechnik

Die Aktie notiert bei 59,35 Kanadischen Dollar, knapp unter dem 50-Tage-Durchschnitt bei rund 60 CAD. Der RSI liegt bei 50, die Aktie ist damit im neutralen Bereich, hat aber auch noch, wenn man es positiv sehen will, deutlich Platz nach oben. Es ist kaum Verkaufsdruck noch vorhanden, die Käufer könnten bald das Heft übernehmen. Auf Jahressicht steht ein Plus von über 100 Prozent auf dem Papier, vom Januar-Hoch bei 73,96 CAD trennen die Aktie noch rund 20 Prozent. Gelingt der Sprung über den 50er-Durchschnitt, ist auch die Kursmarke von 65 Kanadischen Dollar schnell in Reichweite. Ein einziger entscheidender, nicht großer, Schritt trennt die Aktie von einem neuen Aufwärtstrend. Spannend!

Was tun?

Die fundamentalen Zahlen sind stark, die Bewertung im Vergleich zu Mitbewerbern aber immer noch moderat. Über 90 Prozent der Anteile liegen in professionellen Händen. 13 von 15 Analysten empfehlen "Strong Buy", das durchschnittliche Kursziel liegt bei über 82 Kanadischen Dollar. Charttechnisch ist der 50er SMA jetzt die entscheidende Hürde, wer kaufen möchte, sollte den Ausbruch darüber abwarten. Die Q1-Zahlen am 11. Mai und die Hauptversammlung am 8. Mai könnten genau die Impulse dafür liefern, die der Aktie jetzt fehlen. Bleibt Gold stabil über 4.800 US-Dollar, bleiben die Margen robust. Ein klarer Fall für geduldige Investoren. Dennoch ist Barrick immer sehr volatil und hochspekulativ. Aber es könnte sich lohnen!

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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