Der Hersteller von Elektroautos baut seine Robotaxi-Flotte weiter aus. Bisher sollen allerdings nur wenige Fahrzeuge in den neuen Städten unterwegs sein. Offizielle Zahlen gibt es von Tesla bisher nicht. Seit Ende Juni 2025 sind Teslas Robotaxis im US-amerikanischen Austin im Einsatz. Wie das Unternehmen in einem Post auf der Social-Media-Plattform X mitteilt, wird der Service jetzt auch auf Dallas und Houston ausgeweitet. Alle drei Städte befinden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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