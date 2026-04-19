Monster Beverage - MNST: Globaler Durst nach Energy-Drinks soll noch mehr Wachstum bringen!

KGV2025 bei 40!

Tassse mit Henkel beim Getränkehersteller Monster Beverage (MNST). Fortsetzung des Aufwärtstrends möglich!

Monster Beverages (MNST) US61174X1090

Rückblick: Das Chartbild zeigt ein Halbjahresplus von knapp 9 Prozent sowie eine Tasse-mit-Henkel-Formation bei der Monster-Beverage-Aktie. Nach dem Allzeithoch von Ende Februar rutschte das Wertpapier zeitweilig unter die gleitenden Durchschnitte, konnte sich aber im Aufwärtstrend halten. Bis zu den Quartalszahlen am 6. Mai könnte es gerade noch für einen Swingtrade reichen.

Monster-Aktie: Chart vom 17.04.2026, Kürzel: MNST Kurs: 76.72 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Es liegt ein fast lehrbuchmäßiges Breakout-Setup vor mit überschaubarer Risikospanne zwischen den beiden gelben Linien und dem Kursziel am Allzeithoch vom 27. Februar. Allein die Mini-Kurslücke vom 2. auf 3. März stört die Bilderbuch-Formation etwas. Ein ernstzunehmendes Hindernis auf dem Weg nach oben stellt das kleine Gap aber nicht dar.

Mögliches bärisches Szenario

Regulatorische Maßnahmen könnten das weitere Wachstum ausbremsen, sodass vorsichtige Trader den Stop Loss nicht vergessen sollten. Bei 74.40 USD wäre ein passendes Niveau für eine solche Absicherung.

Meinung

Die Aktie von Monster Beverage Corporation bietet Wachstumspotenzial durch die weltweit steigende Nachfrage nach Energy-Drinks, eine starke Markenposition und hohe operative Margen, unterstützt durch kontinuierliche Expansion in internationale Märkte sowie Produktinnovationen und Partnerschaften im Vertrieb, gleichzeitig bestehen Risiken durch strengere Regulierung von zucker- und koffeinhaltigen Getränken, zunehmenden gesundheitspolitischen Druck und veränderte Konsumtrends, zudem sorgt intensiver Wettbewerb durch große Getränkehersteller und neue Marktteilnehmer für Preisdruck und steigende Marketingkosten, hinzu kommen mögliche Währungsschwankungen mit Einfluss auf Umsätze und Gewinne sowie eine insgesamt ambitionierte Bewertung, die das Rückschlagpotenzial erhöht, falls das erwartete Wachstum auch nur leicht hinter den Prognosen zurückbleibt. Charttechnisch wirkt das Breakout-Setup sehr attraktiv.







Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 75.02 Millionen USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 365.33 Millionen USD

Meine Meinung zu Monster Beverage ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.it-boltwise.de/monster-beverage-chancen-und-risiken-fuer-europaeische-anleger.html

Veröffentlichungsdatum: 19.04.2026

Autor: Thomas Canali

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