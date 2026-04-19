Die Wall Street ist extrem kurzsichtig. Sobald eine kleine Wolke am Horizont auftaucht, werfen nervöse Anleger ihre Papiere auf den Markt. Nach dem Motto: Ene, Mene, Muh und raus bist du. Genau das haben wir Anfang des Jahres bei Boston Scientific (BSX) erlebt. Nach der Ankündigung der milliardenschweren Übernahme von Penumbra und einem Ausblick, der die Analysten für das Jahr 2026 leicht enttäuschte, brach die Aktie im Februar an einem einzigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer