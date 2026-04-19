Düngemittel-Schock: Risiko in der Straße von Hormus trifft auf US-Zölle - American Critical macht seinen bisher größten Schritt

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Die Story um Kali ist gerade deutlich größer geworden. Viel größer. Was als politische Entwicklung begann, entwickelt sich nun zu einer globalen Angebots-Story mit strukturellen Auswirkungen - und das in rasantem Tempo.

Dieser Artikel wird im Auftrag von American Critical Minerals Corp. veröffentlicht

(CSE: KCLI | OTCQB: APCOF | FSE: 2P30)

Willkommen zurück, liebe Leser,

auf der einen Seite stehen zunehmende geopolitische Risiken rund um die Straße von Hormus, einen der wichtigsten Engpässe im globalen Handel. Auf der anderen Seite droht Donald Trump offen mit Zöllen auf kanadische Düngemittel, was einen klaren Strategiewechsel hin zu einer stärkeren inländischen US-Produktion signalisiert.

Setzt man diese beiden Faktoren zusammen, ergibt sich genau das, was die Märkte jetzt beginnen einzupreisen:

Ein sich verengender globaler Düngemittelmarkt - und eine strukturelle Neubewertung von US-Kali-Assets. American Critical Minerals ist dabei als einer der wenigen potenziell skalierbaren heimischen Anbieter hervorragend positioniert.



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Die Düngemittel-Verknappung ist real und sie beschleunigt sich

Die Straße von Hormus ist nicht nur für Öl entscheidend.

Sie ist eine zentrale Lebensader für globale Rohstoffe - einschließlich wichtiger Vorprodukte für die Düngemittelproduktion. Jede Störung oder Eskalation erzeugt sofort Druck auf die Lieferketten.

Gleichzeitig beobachten wir:

• steigende Energiekosten

• höhere Transport-Risikoprämien

• steigende Inputkosten für Düngemittel

• bereits hohe Transportkosten steigen weiter

• zunehmender Preisdruck weltweit

Das Ganze trifft auf ein ohnehin angespanntes System:

• Die USA importieren den Großteil ihres Kalibedarfs (ca. 94% laut USGS)

• Die globale Nachfrage steigt weiter durch Bevölkerungswachstum

• Ernährungssicherheit wird zur politischen Priorität

Das ist keine Theorie mehr.

Das ist der Beginn eines echten Angebotsengpasses.

Dann kam Trump - der politische Katalysator

US-Präsident Donald Trump hat seine Position unmissverständlich klargemacht:

Die USA sollen nicht länger von importierten Düngemitteln abhängig sein.

Seine Aussagen zu möglichen "sehr harten Zöllen" auf kanadische Düngemittel sind keine bloße Rhetorik - sie signalisieren klar:

Die inländische Produktion wird priorisiert - unabhängig von den Kosten.

Warum das entscheidend ist:

• Kanada dominiert aktuell die globale und US-Kaliversorgung

• Zölle würden die Preisstruktur sofort verschieben

• US-Produzenten würden strukturell profitieren

• US-Projekte würden neu bewertet

So beginnen sektorweite Neubewertungen.

Und genau das passiert gerade - in Echtzeit.

Hinzu kommt: Die US-Regierung hat Kali bereits als kritischen Rohstoff eingestuft, wodurch zusätzliche staatliche Finanzierungsmöglichkeiten zur Beschleunigung neuer Projekte entstehen.

ACM: Ein US-Kali-Asset zur richtigen Zeit am richtigen Ort

American Critical Minerals jagt diesem Trend nicht hinterher.

Das Unternehmen ist bereits perfekt positioniert.

Das Green River Projekt in Utah liegt im Paradox Basin - einem der aussichtsreichsten Kaligebiete der USA - nur etwa 20 Meilen von Moab entfernt und direkt neben der produzierenden Mine von Intrepid Potash.

Das allein ist bereits bedeutend.

Doch die eigentliche Schlagzeile lautet:

American Critical Minerals gehört zu den wenigen Projekten mit dem Potenzial, eine großskalige heimische Kaliversorgung aufzubauen.

Das Unternehmen hat kürzlich Explorationsziele veröffentlicht:

• 500 bis 950 Millionen Tonnen Sylvinit

• Gehalte von 12% bis 18% K2O

(entspricht etwa 19% bis 29% KCl)

Auf US-Boden.

In einer bergbaufreundlichen Jurisdiktion.

Zu einem Zeitpunkt, an dem die USA aktiv ihre Düngemittelversorgung sichern wollen.

Diese Kombination ist extrem selten.

Und der Markt beginnt, das zu erkennen.

Der Wendepunkt: Ein Top-Kali-Experte übernimmt

Als wäre die Makro-Story nicht stark genug, folgt jetzt der entscheidende interne Schritt:

Dean Pekeski wird CEO, President und Director.

Das ist keine gewöhnliche Personalentscheidung.

Das ist ein strategisches Upgrade auf höchstem Niveau.

Sein Profil:

• über 33 Jahre Erfahrung im Rohstoffsektor

• mehr als 17 Jahre Fokus auf Kali

• ehemaliger EVP bei Western Potash (Milestone-Projekt rund 80% fertiggestellt)

• Leitung des Sevier Playa Projekts in Utah

• über 120 Millionen US-Dollar Kapital erfolgreich eingeworben

Er kennt Kali nicht nur - er hat Kaliprojekte aufgebaut.

Und noch wichtiger:

Er kennt Utah, Solution Mining, Verarbeitung, Genehmigungen und Kapitalmärkte.

Das ist genau die Kombination, die dieses Projekt jetzt benötigt.

Simon Clarke bleibt strategisch an Bord

Parallel dazu wechselt Simon Clarke in die Rolle des Chairman.

Das ist entscheidend.

Clarke ist der Architekt hinter der Strategie und hat bereits bewiesen, dass er große Rohstoffgeschichten aufbauen kann, unter anderem bei American Lithium.

Jetzt konzentriert er sich auf:

• Strategie

• Kapitalmärkte

• langfristige Positionierung

Während Pekeski die operative Umsetzung übernimmt.

Das ist kein Rückschritt - sondern institutioneller Ausbau.

Das Gesamtbild ist jetzt klar

Die Faktoren greifen ineinander:

• steigendes globales Angebotsrisiko

• protektionistische US-Politik

• Kali als kritischer Rohstoff

• Fokus auf heimische Versorgung

• begrenzte Anzahl großer US-Projekte

Und unter diesen wenigen:

American Critical Minerals vereint Größe, Lage, Finanzierung und Führung.

Das ist die entscheidende Kombination.

Was jetzt kommt

Mit Finanzierung und Management steht jetzt die Umsetzung im Fokus:

• Finalisierung der Bohrziele

• Start des ersten Bohrprogramms

• Tests auf Kali, Lithium und Brom

• Validierung historischer Daten

• erste Ressourcenschätzungen

Wichtig:

Jede Bohrung testet nicht nur Kali - sondern auch Lithium und Brom.

Das schafft Multi-Commodity-Upside innerhalb eines einzigen Projekts.

Warum dieser Moment entscheidend ist

Märkte warten nicht auf Gewissheit.

Sie bewegen sich nach Richtung.

Und die Richtung ist klar:

• Düngemittel werden knapper

• die USA wollen Kontrolle

• Kali wird strategisch

• Politik und Ressourcen ziehen an einem Strang

Kapital fließt dorthin, wo Lieferung möglich ist.

American Critical Minerals entwickelt sich genau zu einem dieser Unternehmen.

Fazit: Die Story skaliert schnell

Vor kurzer Zeit war das ein interessanter Explorer.

Heute ist es ein Unternehmen:

• mit direktem Hebel auf eine globale Düngemittelverknappung

• im Einklang mit US-Politik

• mit einem großskaligen US-Kaliprojekt

• vollständig finanziert

• geführt von einem der erfahrensten Kali-Experten Nordamerikas

Das ist kein kleiner Fortschritt.

Das ist ein klarer Wendepunkt.

Und wenn sich die aktuelle Makro-Lage weiter zuspitzt, dann stehen wir möglicherweise erst am Anfang einer Neubewertung dessen, was US-Kali wirklich wert ist.

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The technical content of this article has been reviewed and approved by Dean Besserer, P.Geo., the Chief Operations Officer ("COO") of the Company, and a qualified person for the purposes of NI 43-101.

American Critical Minerals' management cautions that results or discoveries on properties in proximity to the American Critical Minerals' properties may not necessarily be indicative of the presence of mineralization on the Company's properties.

* The potential quantity and grades are conceptual in nature and there has been insufficient exploration to define a mineral resource, and, while reasonable potential may exist, it is uncertain whether further exploration will result in the determination of a mineral resource under NI 43-101. Targets for further exploration for potash, lithium and bromine at the Green River Project are used to provide a conceptual estimate of the potential quantity and grade of a mineral deposit, based on known and additional limited geological evidence. It is an early-stage assessment that will help to guide further exploration, but it is not a mineral resource or mineral reserve and should not be treated as such. The report titled "Amended and Restated NI 43-101 Technical Report, Green River Potash and Lithium Project, Grand County, USA' dated January 27, 2026 and available under the Company's profile at www.sedarplus.ca provides details of the basis on which the targets for further exploration have been determined.

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This article contains forward-looking information or forward-looking statements within the meaning of applicable securities legislation. All statements, other than statements of historical fact, are forward-looking statements and are based on expectations, estimates and projections as at the date of this news release. Any statement that involves discussion with respect to predictions, expectations, beliefs, plans, projections, objectives, assumptions, future events or performance (often, but not always using phrases such as "plans", "expects", "is expected", "budget", "scheduled", "estimates", "forecasts", "intends", "anticipates", or "believes" or variations (including negative variations) of such words and phrases, or state that certain actions, events or results "may", "could", "would", "might" or "will" be taken, occur or be achieved) are not statements of historical fact and may be forward-looking statements. In this article, forward-looking statements relate, among other things, to: statements with respect to the Company's future plans and potential of its mineral properties.

Although the Company believes that such statements are reasonable, it can give no assurances that such expectations will prove to be correct. All such forward-looking statements are based on certain assumptions and analyses made by the Company in light of their experience and perception of historical trends, current conditions and expected future developments, as well as other factors management believes are appropriate in the circumstances. Forward-looking statements also involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause the actual results, performance or achievements of the Company to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by the forward-looking statements. Important factors that could cause actual results to differ from this forward-looking information include those described under the heading "Risks and Uncertainties" in the Company's most recently filed MD&A.

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