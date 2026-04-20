Bad Wimpfen (ots) -Die anhaltend hohen Kraftstoffpreise belasten die Haushalte unmittelbar. Lidl weitet daher sein Spar-Versprechen in der Woche vom 20. bis 25. April auf die Zapfsäule aus. Über die Lidl Plus App verlost der Lebensmitteleinzelhändler bundesweit 33.000 Shell Tankgutscheine im Wert von jeweils 150 Euro.Mit der Aktion ermöglicht Lidl in Deutschland seinen Kunden ein doppeltes Sparpotenzial: Während die Preise in den Lidl-Filialen gewohnt niedrig sind, sorgt der Lebensmitteleinzelhändler zusätzlich für einen finanziellen Puffer beim Tanken. Wer in der aktuellen Woche für mindestens 50 Euro einkauft und den Gewinnspiel-Coupon in der Lidl Plus App aktiviert, hat damit die Chance auf einen der 33.000 Shell Tankgutscheine. Mit einem Einzelwert von 150 Euro übernimmt Lidl damit für zehntausende Haushalte die Kosten für mindestens eine komplette Tankfüllung.Mit einem Gesamtvolumen von knapp fünf Millionen Euro ist die Aktion darauf ausgelegt, in einer Phase angespannter Spritpreise eine spürbare finanzielle Entlastung zu schaffen. Kunden profitieren einerseits von den gewohnt günstigen Lidl-Preisen, den Ersparnissen durch die Lidl Plus App und erhalten zusätzlich die Chance, einen erheblichen Teil der monatlichen Mobilitätskosten abzudecken.Die Details der Aktion im Überblick:- Zeitraum: 20.04. bis 25.04.2026 (1)- Teilnahme: Gewinnspiel-Coupon in Lidl Plus App aktivieren, Einkaufen in einer Lidl-Filiale für mindestens 50 EUR und Lidl Plus App scannen (exklusive Ausschlussartikel) (1)- Gewinn: Shell Prepaid Card über 150 Euro per E-Mail (1)- Einlösung: Bundesweit gültig an allen Shell Stationen (1)Die Aktion ist bewusst großflächig angelegt, um zehntausenden Kunden eine spürbare finanzielle Erleichterung zu verschaffen. Damit unterstreicht Lidl seinen Anspruch, Kunden nicht nur beim täglichen Einkauf, sondern auch darüber hinaus wirksam zu entlasten.Weitere Informationen zur Aktion sowie die Teilnahmebedingungen (1) finden sich in der Lidl Plus App oder unter www.lidl.de.Auch für Kunden, die nicht zu den Gewinnern der Verlosung zählen, bietet die Lidl Plus App verlässliche Unterstützung an den Zapf- und Ladesäulen bei Shell. So können Kunden der Lidl Plus App mit dem Shell Partnervorteil vom 27.04. bis 31.05. bei jedem Tankvorgang drei Cent pro Liter Kraftstoff sparen. Vom 01.05. bis 31.05. gilt: 25 Prozent auf die kWh sparen - ein Monat Shell Recharge e-Deal geschenkt. Alle Infos dazu finden Kunden in der Lidl Plus App zu Beginn des Aktionszeitraums im Bereich Partnervorteile.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).(1) Gewinnspielzeitraum: 20.04.-25.04.2026; Teilnahme ab 18 mit Lidl Plus. Gewinne 1 von 33.000 Shell Prepaid Cards im Wert von jeweils 150 EUR. Mit Coupon-Aktivierung und Erreichen des Filial-Mindesteinkaufswertes von 50 EUR (ausgenommen Rettertüte, Tabakwaren, Zeitschriften & Zeitungen, Säuglingsanfangsnahrung, Bücher, Pfand, CO2 Zylinder, Telefon-, Gutschein- und Geschenkkarten) im Gewinnspielzeitraum Teilnahme am Gewinnspiel und Zustimmung, dass personenbezogenen Daten (Name, E-Mail-Adresse) an Lidl Dienstleistung GmbH & Co KG übermittelt werden. Coupon einmalig einlösbar. Ermittlung der Gewinner am 27.04.2026 durch Losentscheid unter allen eingelösten Lidl Plus-Coupons. Gewinner erhalten die Shell Prepaid Card per E-Mail von lidl.gewinnspiel@doit.de an die in Lidl Plus hinterlegte E-Mail-Adresse. Alle Infos zur Prepaid Card unter shellprepaidcard.de (http://shellprepaidcard.de). Barauszahlung und Rechtsweg ausgeschlossen. Veranstalter ist die Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG, Bonfelder Str. 2, 74206 Bad Wimpfen. Weitere Infos in den rechtlichen Hinweisen in Lidl Plus und auf lidl.de/c/lidl-plus (http://lidl.de/c/lidl-plus)Pressekontakt:Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · Corporate Media Relations07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6258344