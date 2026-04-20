Wer heute noch glaubt, Gold sei lediglich ein Instrument der Defensive, hat das Marktgeschehen der vergangenen Jahre nicht aufmerksam verfolgt. Der Goldpreis hat sich von einem Krisen-Indikator zu einem handfesten Renditeturbo entwickelt. Die Geldpolitik der Notenbanken, die ausufernde Staatsverschuldung westlicher Industrieländer und die zunehmende Dedollarisierung durch Schwellenländer schaffen strukturellen Kaufdruck bei dem Goldpreis. Wer diesen Trend nicht nur absichern, sondern hebeln will, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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