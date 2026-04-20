Chairman G. Scott Paterson, EQIBank-CEO Jason Blick und Mindy Bruns, Chief Business Officer von FUTR Payments, werden gemeinsam mit CEO Alex McDougall an der Telefonkonferenz teilnehmen

Montreal, QC - 17. April 2026 / IRW-Press / The FUTR Corporation (TSXV: FTRC | OTCQB: FTRCF | FWB: QA20), Entwickler der FUTR Agent App, die es Nutzern ermöglicht, ihre persönlichen Daten zu speichern, zu verwalten, darauf zuzugreifen und zu monetarisieren sowie intelligente Zahlungen zu tätigen ("FUTR" oder das "Unternehmen"), gab heute bekannt, dass das Unternehmen am Dienstag, den 21. April 2026, um 11:00 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz für Investoren abhalten wird, um zwei bedeutende aktuelle Entwicklungen zu erörtern: das Joint Venture des Unternehmens mit der EQIBank und die rekordverdächtige Leistung seines FUTR Payments-Autohändlernetzwerks - sowie die strategische Bedeutung beider Meilensteine für das Wachstum der Nutzerbasis der FUTR Agent App-Plattform.

Die Telefonkonferenz wird von Alex McDougall, dem Chief Executive Officer, geleitet. Mit dabei sind G. Scott Paterson, Chairman von The FUTR Corporation, Jason Blick, Chief Executive Officer der EQIBank, und Mindy Bruns, Chief Business Officer von FUTR Payments. Gemeinsam werden sie den Investoren einen umfassenden Überblick über die strategische Ausrichtung von FUTR, die Meilensteine für das kurzfristige Wachstum sowie die weitere Entwicklung des Unternehmens geben.

EQI-Joint-Venture: Grundlegende Infrastruktur für die breitere Vision von FUTR für die Plattform

Das kürzlich angekündigte geplante Joint Venture mit der EQIBank - an dem FUTR eine 75-prozentige Mehrheitsbeteiligung hält - stellt einen grundlegenden Schritt in der Entwicklung von FUTR zu einer KI-Agent-nativen digitalen Banking-Plattform dar. Die EQIBank, eine globale Banking-Plattform, wird als banktechnisches Rückgrat für die wachsende Produktpalette von FUTR dienen, die voraussichtlich Giro- und Sparkonten, Renditeoptimierung, Zugang zu globalen Währungen sowie durch Kryptowährungen besicherte Kredite umfassen wird. Diese Lösungen werden alle über die Agent-App von FUTR koordiniert, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und des Abschlusses der endgültigen Dokumente zum Joint Venture.

Das geplante EQI-Joint-Venture ist die Infrastrukturebene, die die bestehenden Kundenbeziehungen von FUTR, die über Autohändler, Mietzahlungs-Reporting und andere Geschäftsbereiche aufgebaut wurden, in eine vollständige, Agent-native digitale Banking-Plattform verwandeln kann. FUTR ist seit jeher der Ansicht, dass Verbraucherdaten, sofern eine ordnungsgemäße Einwilligung vorliegt und sie umfassend zusammengestellt werden, eine eigenständige Anlageklasse darstellen. EQI stellt die regulierten Bankinfrastrukturen bereit, um diese Datenbeziehungen in ein vollständiges, Agent-gesteuertes digitales Banking-Angebot umzuwandeln. Während der Telefonkonferenz werden Herr Blick und Herr McDougall über die strategische Kompatibilität der beiden Unternehmen, den Weg zur für die zweite Hälfte des Jahres 2026 angestrebten Markteinführung sowie darüber sprechen, warum diese Partnerschaft für die langfristige Wertschöpfung von FUTR von zentraler Bedeutung ist.

Rekordquartal bei Autohändlern: Fokussierte Umsetzung der Markteintrittsstrategie

FUTR Payments verzeichnete im ersten Quartal 2026 das stärkste Quartal in der Unternehmensgeschichte hinsichtlich neuer Händlerverträge: 22 neue Vereinbarungen mit Autohändlern, die auf einer Basis von etwa 160 aktiven Händlern aufbauen, die in der Vergangenheit jährlich wiederkehrende Umsätze von etwa 5-6 Millionen CAD generiert haben. Die Aktivierung der Händler führt in der Regel acht bis zehn Wochen nach Vertragsunterzeichnung zu ersten Kundentransaktionen. Dies bedeutet, dass der Umsatzbeitrag aus den Vertragsabschlüssen des ersten Quartals voraussichtlich im zweiten und dritten Quartal dieses Jahres zum Tragen kommen wird.

Die Präsenz von FUTR Payments bei Autohändlern ist mehr als nur ein Zahlungsgeschäft. Jede über einen Händler initiierte Kundenbeziehung stellt die erste Grundlage für ein umfassendes Finanzdatenprofil dar; die Fahrzeugfinanzierung erfasst Einkommen, Kreditverhalten, Vermögenswerte, Versicherungen und Lifestyle-Signale in einer einzigen Interaktion. Dieses Profil ist die Grundlage, auf der eine umfassende, von der FUTR Agent App gesteuerte Finanzbeziehung aufgebaut werden kann. Dadurch ist das Cross-Selling-Potenzial des Unternehmens deutlich stärker als bei einem klassischen Ansatz zur Neukundengewinnung. Frau Bruns, die den Ausbau des Händlernetzwerks und die vollständige Kommerzialisierung von FUTR Payments 2.0 maßgeblich vorangetrieben hat, wird über die Umsetzungsstrategie hinter dem Rekordquartal, die Wirtschaftlichkeit des Händler-Flywheels und die Vertriebspipeline für den Rest des Jahres 2026 sprechen.

Details zur Telefonkonferenz

Datum Dienstag, 21. April 2026 Uhrzeit 11:00 Uhr Eastern Time Einwahl / Webcast https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_q5glDbDAQYqRS_00BhHyZQ

Die Anleger sind eingeladen, Fragen vorab per E-Mail an ir@thefutrcorp.com zu senden.

Über The FUTR Corporation

Die FUTR Corporation (TSXV: FTRC | OTCQB: FTRCF | FWB: QA20), Entwickler der FUTR Agent App, mit der Nutzer ihre persönlichen Daten speichern, verwalten, abrufen und monetarisieren sowie intelligente Zahlungen vornehmen können, betreibt FUTR Payments, ein aktives Zahlungsdienstleistungsgeschäft für US-Autohändler, das in rund 160 aktiven Autohäusern zum Einsatz kommt, und baut in Zusammenarbeit mit der EQIBank eine vollständige, KI-Agent-native Produktpalette für digitales Banking auf. Weitere Informationen finden Sie unter www.thefutrcorp.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze) enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie "glauben", "voraussehen", "prognostizieren", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "werden", "können", "schätzen" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Vorhersagen des Unternehmens und umfassen unter anderem Aussagen zum künftigen Geschäftserfolg des Unternehmens, zu den erwarteten Kundenkonversionsraten, zu den erwarteten Verbesserungen bei den Zeitplänen für die Händler-Onboarding-Prozesse, zu den erwarteten künftigen Funktionen der FUTR-Agent-Plattform sowie zur prognostizierten Verringerung der Kundenabwanderung. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf bestimmten Annahmen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen und beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die schwer zu kontrollieren oder vorherzusagen sind. Eine Reihe von Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich daher nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Darüber hinaus gelten diese zukunftsgerichteten Aussagen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und sofern nicht ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

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E-Mail: futr@kcsa.com

Tel: (212) 896-1254

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Quelle: The FUTR Corporation

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