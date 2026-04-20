Der DAX setzt seine Erholung fort. In der abgelaufenen Woche legte das größte deutsche Börsenbarometer fast 900 Punkte zu und schloss +3,77% höher mit 23.702 Punkten. Die höchsten Gewinne gab es bei Infineon und SAP, RWE rutschte ans DAX-Ende. Geht es in der in der neuen Woche weiter in Richtung Rekordhoch? Nach verhaltenem Wochenstart auf Kurs Zum Wochenauftakt kam es zu Verlusten, während Anleger die gescheiterten Verhandlungen zwischen den USA ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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