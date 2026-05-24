Die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) gehörte in der 21. Kalenderwoche zu den stärksten Werten im DAX und legte um 12,62 Prozent zu. Damit führte Infineon Technologies die Wochenperformance im deutschen Leitindex an. Zum Xetra-Handelsschluss am Freitag notierte die Aktie bei 73,42 Euro. Im Tagesverlauf erreichte das Papier mit 73,83 Euro ein neues Jahreshoch und zugleich den höchsten Stand seit 25 Jahren.Infineon 2026: RuMaS sieht weiteres KurspotenzialNach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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