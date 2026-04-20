Gesamtmarkt wächst um 30 auf Rekordwert von 12,2 Mrd. US-Dollar, angetrieben durch starkes Wachstum bei KI-gestützten IaaS-Diensten

Die Nachfrage nach Technologiedienstleistungen in Europa hat sich im ersten Quartal weiter beschleunigt, angetrieben durch die starke Nachfrage nach den cloudbasierten Infrastrukturdiensten, die für den Betrieb von KI erforderlich sind. Dies zeigt der neueste Branchenbericht der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem weltweit führenden Technologie-Research- und Beratungsunternehmen.

Der EMEA ISG Index, der kommerzielle Outsourcing-Verträge mit einem jährlichen Vertragswert (ACV) von 5 Millionen US-Dollar oder mehr misst, zeigt, dass der ACV für den Gesamtmarkt (sowohl Managed Services als auch cloudbasierte As-a-Service-Lösungen) im ersten Quartal um 30 Prozent auf einen Rekordwert von 12,2 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. Im Vergleich zum Vorquartal stieg der Markt um 12 Prozent gegenüber seinem bisherigen Höchststand im vierten Quartal. In den letzten sieben Quartalen verzeichnete der kombinierte EMEA-Markt in sechs davon ein zweistelliges Wachstum, mit einem durchschnittlichen Wachstum von 22 Prozent im Jahresvergleich in diesem Zeitraum.

"Europa hat eindeutig die Wende geschafft, da die Region weiterhin die Möglichkeiten der KI nutzt, um Unternehmen zu transformieren", sagte Anthony Drake, Präsident der EMEA-Region bei ISG. "Wir beobachten ein explosives Wachstum bei Infrastrukturdienstleistungen und ein stetiges Wachstum bei Managed Services, da sich Unternehmen auf Kostenoptimierung konzentrieren, um ihre KI-Ambitionen zu finanzieren. Im ersten Quartal war das Outsourcing von Geschäftsprozessen ein Lichtblick, da sich KI allmählich positiv auf diese Dienstleistungen auswirkt."

"Insgesamt überwiegen die Chancen der KI eindeutig die Auswirkungen geopolitischer Bedenken", fügte Drake hinzu.

Ergebnisse des ersten Quartals nach Segmenten

Der ACV im As-a-Service-Segment (XaaS) stieg im Jahresvergleich um 52 Prozent auf einen Rekordwert von 7,5 Milliarden US-Dollar. Dies war die höchste Wachstumsrate des Segments seit dem dritten Quartal 2021 und das achte Quartal in Folge mit zweistelligem Wachstum im Jahresvergleich, wobei das Wachstum in diesem Zeitraum durchschnittlich 36,5 Prozent pro Quartal betrug. Im Vergleich zum vierten Quartal 2025 legte der XaaS-Markt um 17 Prozent zu.

Innerhalb dieses Segments stieg Infrastructure-as-a-Service (IaaS) um 72 Prozent auf 6,1 Milliarden US-Dollar die schnellste vierteljährliche Wachstumsrate seit mehr als sieben Jahren -, während Software-as-a-Service (SaaS) nur um 0,7 Prozent auf 1,4 Milliarden US-Dollar zulegte.

Der ACV für Managed Services stieg im ersten Quartal um fast 6 Prozent auf 4,7 Milliarden US-Dollar das zweitbeste Quartal aller Zeiten und es war erst das zweite Mal, dass die EMEA-Region zwei Quartale in Folge mit einem ACV von über 4 Milliarden US-Dollar verzeichnete. Im Quartal wurden 285 Managed-Services-Verträge unterzeichnet, ein Anstieg von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, darunter drei Mega-Deals (ACV von 100 Millionen US-Dollar oder mehr) genauso viele wie im Vorjahr, wobei der ACV dieser Verträge jedoch im Jahresvergleich um 22 Prozent stieg. Der ACV für neue Projekte stieg um 15 Prozent auf 3,3 Milliarden US-Dollar; dies ist erst das zweite Mal, dass die Region diesen Wert erreicht hat.

Innerhalb der Managed Services ging der IT-Outsourcing-Bereich (ITO) um 16 Prozent auf 2,9 Milliarden US-Dollar zurück, wobei alle Bereiche rückläufig waren, mit Ausnahme der gebündelten Infrastruktur- und Anwendungsentwicklungs- und -wartungsdienste (ADM), die um fast 300 Prozent zulegten, sowie des End-User-Computing (EUC), das um 60 Prozent stieg. Der Bereich Business Process Outsourcing (BPO) stieg unterdessen um 145 Prozent auf 1,3 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum schwachen ersten Quartal des Vorjahres, aber mit einem sequenziellen Plus von 25 Prozent. Die größten Gewinner waren HR, Facility Management und branchenspezifische Dienstleistungen, die alle dreistellige Zuwächse verzeichneten, während Callcenter-Dienstleistungen, der größte Bereich des BPO, einen Anstieg von 0,7 Prozent erzielten. Der Bereich Engineering, Forschung und Entwicklung (ER&D) legte unterdessen um 4 Prozent auf 399 Millionen US-Dollar zu.

Nach Branchen betrachtet stieg der ACV bei Managed Services in der Telekommunikation (plus 192 Prozent) und im Einzelhandel (plus 105 Prozent) stark an, während Energie und Transport jeweils um etwa 30 Prozent zulegten. Die beiden größten Sektoren der Region Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI) sowie das verarbeitende Gewerbe bremsten jedoch das Wachstum und verzeichneten Rückgänge von 43 Prozent bzw. 30 Prozent.

Geografische Entwicklung

Der größte Markt der Region, das Vereinigte Königreich, verzeichnete das zweite Quartal in Folge mit einem Umsatz von über 1 Milliarde US-Dollar und stieg im Jahresvergleich um 6 Prozent auf 1,2 Milliarden US-Dollar. Frankreich legte um 15 Prozent auf 954 Millionen US-Dollar zu, während die Benelux-Länder und Südeuropa, zwei Märkte ähnlicher Größe mit jeweils rund 400 Millionen US-Dollar, um 22 Prozent bzw. 8 Prozent zulegten. DACH verzeichnete hingegen einen Rückgang um 20 Prozent auf 716 Millionen US-Dollar das schwächste Quartal seit zwei Jahren und die nordischen Länder gingen um 33 Prozent auf 359 Millionen US-Dollar zurück das schlechteste Quartal seit dem dritten Quartal 2024.

Neuer ISG AI Index eingeführt

ISG verkündete letzte Woche die Einführung seines ISG AI Index, eines einzigartigen Benchmarks, der misst, wie sich KI auf den globalen Technologie- und Business-Services-Sektor auswirkt. Die ersten Ergebnisse wurden während der ISG-Index-Telefonkonferenz am vergangenen Donnerstag vorgestellt. Sie zeigen, dass Infrastructure-as-a-Service (IaaS) mit einem Anstieg von 160 Prozent am stärksten von KI beeinflusst wurde. Software-as-a-Service (SaaS) ist um 53 Prozent gestiegen, während Managed Services mit 0,3 Prozent nur leicht zulegten. Auf marktgewichteter Basis stieg der zusammengesetzte ISG AI Index seit seiner Einführung im Dezember 2022 kurz nach dem Start von ChatGPT 3.0 und dem Beginn der aktuellen KI-Ära um 77 Prozent. Weitere Details finden Sie auf dieser Webseite.

Globale Prognose für 2026

ISG gab bekannt, dass es seine Gesamtjahresprognose für das XaaS-Umsatzwachstum auf 25 Prozent anhebt ein Anstieg um 400 Basispunkte gegenüber der Januar-Prognose und seine Wachstumsprognose für Managed Services für das Jahr bei 2,1 Prozent belässt. Die Prognosen spiegeln die Einschätzung von ISG wider, dass sich das XaaS-Wachstum aufgrund der starken Nachfrage nach KI weiter beschleunigen wird, während das Wachstum bei Managed Services "stabil" bleiben wird, da Unternehmen sich auf Kosteneinsparungen konzentrieren, um ihre KI-Initiativen zu finanzieren.

Über den ISG Index

Der ISG Index gilt als maßgebliche Quelle für Marktinformationen zur globalen Technologie- und Business-Services-Branche. Seit 94 Quartalen in Folge liefert er Finanzanalysten, Unternehmenskäufern, Software- und Dienstleistungsanbietern, Anwaltskanzleien, Universitäten und den Medien detaillierte Informationen zu den neuesten Branchendaten und -trends.

Die Ergebnisse des Global ISG Index für das 1. Quartal 2026 wurden letzte Woche im Rahmen eines Webcasts vorgestellt. Um eine Aufzeichnung des Webcasts anzusehen und die Präsentationsfolien herunterzuladen, besuchen Sie diese Webseite.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Nasdaq: III) ist ein globales, auf KI ausgerichtetes Technologie- und Beratungsunternehmen. Als vertrauenswürdiger Partner von mehr als 900 Kunden, darunter 75 der weltweit 100 führenden Unternehmen, ist ISG ein langjähriger Marktführer im Bereich Technologie- und Unternehmensdienstleistungen und steht heute an vorderster Front, wenn es darum geht, KI zu nutzen, um Organisationen zu operativer Exzellenz und schnellerem Wachstum zu verhelfen. Das 2006 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine proprietären Marktdaten und -analysen, seine fundierten Kenntnisse und die Steuerung von Anbieter-Ökosystemen sowie für die Expertise seiner weltweit 1.500 Fachleute, die gemeinsam daran arbeiten, Kunden dabei zu unterstützen, den Wert ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren.

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